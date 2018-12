Superliga de playa desde hoy en Areguá

A continuación jugarán el partido 2: Guaireña vs. Club Centenario, 20.00; el tercer encuentro disputarán Mariano Roque Alonso con Presidente Hayes, a las 21.00, y cierran la primera jornada Universidad San Carlos con Deportivo Areguá.

Olimpia, Club Nacional de Regatas El Mbiguá, Deportivo Luque, Deportivo Sajonia entrarán en acción desde mañana con esta programación: Deportivo Luque vs. Pdor. P1 (19.00), Olimpia vs. Pdor. P2 (20.00), El Mbiguá vs. Pdor. P3 (21.00) y USC vs. Pdor. P4 (22.00). El sábado la programación: Dvo. Luque vs. Gdor. P1 (19.00), Olimpia vs. Gdor. P2 (20.00), El Mbiguá vs. Gdor. P3 (21.00) y USC vs. Gdor. P4 (22.00).

Las semifinales se jugarán el domingo, desde las 9.00, y el juego por el tercer lugar y la final se jugarán entre 18.30 y 19.30. Olimpia lidera la tabla con 56 puntos, le siguen en las principales ubicaciones, Cerro Porteño 46.