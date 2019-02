Sumarian a personal de Identificaciones de Encarnación por supuestas irregularidades

También se abrió un sumario administrativo a los efectos de aclarar los hechos, de acuerdo con los reportes de Relaciones Públicas, que no dio a conocer la cantidad de funcionarios afectados por la medida ni sus identidades.

Desde el Ministerio del Interior informaron que el comandante de la Policía Nacional, Walter Vázquez, dispuso la destitución de los funcionarios y ordenó investigar lo ocurrido.

El caso

Las medidas se adoptaron a raíz de la aparición de un video que se viralizó este martes, en donde aparece Daniel Simo, de 29 años, conocido en las redes sociales como El Sensei.

El mismo aseguró que fue hasta Identificaciones en Encarnación para renovar su cédula de identidad y que ya sus amigos le habían dicho que vaya y "pague una comisión a uno que trabaja en el lugar y que sus documentos saldrán más rápido".

Comentó que fue el 28 de diciembre del año pasado para hacer los trámites y le pidieron que vuelva en 30 días para retirar su documento.

"Fui 30 días después y me dijeron que mi cédula todavía no llegó, fui la semana pasada y nada de mi cédula, fui hoy (martes), día 19 de febrero, 54 días después, y me dijeron 'tu foto no se escaneó y por eso no salió tu cédula'", manifestó.

Posteriormente fue a la Oficina de Reclamos, en donde le dijeron que vuelva a formar fila y haga todo el trámite nuevamente. Al no querer hacer esto, se retiró del lugar.

"En la salida me para un señor y me dice así: 'Si vos le hubieses pagado G. 200.000 a ese tipo de allá, en una semana ibas a tener ya tu cédula', y me apunta hacia un señor que yo calculo trabaja en Identificaciones", relató.