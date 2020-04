Suman 134 los casos de Covid-19 y subregistros llegarían a 1.300

Informe diario virtual. Cuatro nuevos pacientes que ganaron la batalla contra el coronavirus (Covid-19) anunciaron ayer, y suman 22 en total. Un solo caso positivo se informó ayer, de 230 muestras analizadas en laboratorios habilitados por el Ministerio de Salud Pública (MSP). La cifra de infectados asciende a 134, según datos del informe diario nocturno del ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, que comparte en su cuenta personal de Twitter.

El nuevo infectado corresponde a un caso sin nexo, es decir, presumiblemente de transmisión comunitaria. La cifra de fallecidos se mantiene en 6. Hay 3 internados y 1 en terapia intensiva, el resto en aislamiento domiciliario. El coronavirus se expande al interior en 10 departamentos. Ñeembucú tiene el primer caso. Asunción y Central concentran la mayor cantidad de casos positivos, seguido de Alto Paraná, Caaguazú, Amambay, Boquerón, Cordillera, Misiones, Guairá, Itapúa y Ñeembucú. Se estima que hay más de 1.300 casos en subregistro, atendiendo que los confirmados se multiplican por 10, para tener una cifra aproximada. Aumento de testeo. En el Hospital Nacional de Itauguá se realiza diariamente la toma de muestras para el análisis de Covid-19 a todos los pacientes que consultan por cuadros respiratorios. Hasta el momento no se registró ningún caso, señaló la doctora Yolanda González. INFLUENZA B O COVID-19 A principio de este año se reportó un aumento considerable de casos de influenza B, algo atípico en relación a años anteriores, señaló el doctor Guillermo Sequera, titular de Vigilancia de la Salud. Esta situación se relacionó a un alto movimiento migratorio que se experimenta habitualmente durante las fiestas de fin de año. “Para este año esperábamos un periodo invernal con muchos casos de gripe estacional, con predominancia del virus de influenza B, tal y como se estaba observando en el norte del mundo, pero ahora se suma el Covid-19”. El doctor Sequera no descarta que el nuevo virus pueda agravar los casos de influenza de cada año. Dos posibles escenarios. “Que ocurra una epidemia importante de influenza y que el Covid-19 se sume a esto, o que el Covid-19 predomine y no dé lugar a otros virus”, es lo que se presume que puede ocurrir en este periodo otoñal-invernal, señaló el doctor Sequera.



NUEVA AMENAZA A LA SALUD



