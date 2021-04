Sugieren usar fondos binacionales para robustecer la salud pública

Los analistas salieron al paso de los diferentes proyectos que están circulando en el ámbito legislativo y sentaron una postura: Todas las herramientas a mano, en términos financieros y legales, deben ser utilizadas para descomprimir la creciente crisis actual.

Para Rojas, directivo de la Sociedad de Economía Política del Paraguay (Seppy), si el Gobierno ya no tiene espacio para financiar gastos adicionales dentro del Presupuesto Público, no destinar los fondos binacionales a Salud sería “traición a la patria”.

Señaló que la deuda del Estado creció enormemente en la pandemia, por lo que recurrir a más préstamos solo terminaría apretando más a las finanzas públicas y dejando una pesada carga para las futuras generaciones. Además, criticó que se quiera proteger el uso prebendario y electoral de esos fondos, cuando miles de paraguayos están muriendo por falta de camas y medicamentos.

“Hace años que no se ve el beneficio social y económico para el país del uso de los fondos sociales. Se presume que se usa de forma prebendaria, clientelar y con amplio margen de corrupción, absolutamente improductivo para el país. En esta coyuntura tan grave, no destinar esos fondos a la pandemia es una traición a la patria, una muestra de insensibilidad y desinterés hacia el bienestar de la población”, expresó.

EXCEPCIÓN. Para Insfrán Pelozo, por su parte, es un deber de las autoridades encontrar el mecanismo legal para liberar esos fondos, ya que las binacionales son en un 50% propiedad paraguaya.

El directivo financiero subrayó que estos momentos de emergencia requieren de medidas excepcionales, recordando que si siguen aumentando los contagios y las muertes, eso indefectiblemente terminará afectando a la productividad laboral y, por ende, a la economía.

“Es momento de ser creativos. Si parte de esos recursos están comprometidos con programas sociales como hogares de ancianos o temas sensibles, no se pueden recortar en momentos como estos. Pero si hay fondos que financian cosas no urgentes o indispensables, no podemos estar esperando cuando la gente sigue muriendo. Si no hay salud, no funciona la economía”, manifestó.

Se calcula que los fondos sociales alcanzan actualmente unos USD 150 millones.