Sugieren moverse gradualmente al empezar los ejercicios en verano

Lento, pero seguro. El verano no solamente empuja a salir a diversos lugares para disfrutar del sol. A muchas personas les incita a moverse como no lo hicieron en todo el año. Sin embargo, el entusiasmo repentino por la actividad física debe ser mesurado y antes de empezar cualquier rutina, el chequeo médico general es muy importante, para poder planificar la actividad física a realizarse.

“El control médico debe realizarse siempre antes de empezar a ejercitarse. Sobre todo para las personas mayores de 30 años o con alguna patología de base como la hipertensión”, sugiere Eduardo Enciso, del Programa de Actividad Física del Ministerio de Salud Pública (MSP).

PROGRESIÓN. Enciso recomienda que lo ideal es no iniciar con actividades fuertes, sino con las que no requieren mucho esfuerzo. Como ejemplo señala la caminata. “Para una persona que está con peso normal o un poco excedida, la caminata no tiene una contraindicación”, sugiere.

Advierte un especial cuidado para aquellas que padecen de obesidad mórbida; una caminata de 30 minutos ya podría causarles alguna lesión. Para evitar ese tipo de situaciones, aconseja contar con el asesoramiento de un profesional en actividad física.

La caminata, andar en bicicleta y otros ejercicios aeróbicos no son suficientes, aclara Enciso. La rutina también tiene que estar acompañada por actividad muscular. “Por lo menos deberían realizar actividades de fuerza dos o tres veces por semana. Lagartijas, sentadillas, abdominales, levantar un peso acorde a lo que puedan, podrían ser las alternativas”, explica el profesional.

La combinación de los ejercicios leves con los de fuerza, ya sea por separado o de manera mixta si ya se entrena, contribuirá a complementar el cuidado de la salud. Los ejercicios de fuerza y los más leves pueden realizarse tanto a la mañana como a la tarde, siempre en horarios adecuados.

ALIMENTACIÓN. Retomar los ejercicios no solo despierta a los músculos. También el apetito. En este aspecto, recuerda la importancia de consumir frutas y verduras, las cinco porciones en el día. Pueden consumirse dos frutas y tres verduras, o viceversa. También tomar mucha agua y reducir la ingesta de carbohidratos.

“En el almuerzo y la cena deben estar las verduras, con algunas carnes que aporten proteínas. Tratar de mantener una alimentación bien equilibrada y variada”. En el caso de las frutas, sugiere consumirla al natural.