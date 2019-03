Sugieren destinar a deudas hasta el 30% de los ingresos

Un error muy frecuente en el comportamiento financiero en Paraguay consiste en gastar lo que no tenemos, es decir, no contemplar el nivel de ingresos a la hora de decidirse por la adquisición de una deuda o la realización de una compra.

Por este motivo, un parámetro recomendado para evitar el sobreendeudamiento es destinar como máximo el 30% de los recursos personales al pago de deudas y considerar cuánto queda luego de cubrir los gastos de servicios básicos, recalca Patricia Torrents, gerente de Sustentabilidad del Banco Itaú Paraguay.

“Lo primero es cómo está nuestra capacidad de pago, tratar de manejar un presupuesto, a veces nos cuesta determinar cuáles son mis ingresos, cuáles son mis egresos y, a partir de ahí, tomar decisiones para tener nuevos compromisos. Muchas veces cuando vamos a solicitar un crédito o a comprar algo, en el momento no estamos seguros si entra o no en el presupuesto y ya nos lanzamos a ese nuevo compromiso y cuando no lo podemos cumplir, se complica más”, relató.

La profesional instó además que, cuando se empieza a atravesar por situaciones de atraso en el pago de cuentas, ya sea de préstamos o de servicios básicos, se debe “parar la pelota” y analizar los gastos para dejar aquellos que no sean indispensables. Mencionó también la importancia de contar con seguro médico, para la casa, el auto, contra accidentes personales, “para que sea más llevadero una situación que se pueda dar en el futuro”, agregó.

Torrents recordó que, el año pasado, la campaña de educación financiera llegó a alrededor de 2 millones de personas y que en esta ocasión se despliega el lema Salud financiera, con visitas a colegios.

Recomendó la mirada a mediano y largo plazo para mejorar los hábitos financieros. “Así como tenemos que cuidar nuestra salud física, a veces aparecen síntomas que nos hacen dar cuenta de que algo no está bien, en la parte financiera también es importante estar alertas ante pequeños síntomas, para encaminar mejor el cuidado de nuestras finanzas”, concluyó.

EDUCACIÓN FINANCIERA. La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) puso en marcha desde el domingo pasado la Semana Nacional de la Educación Financiera, con la publicación de la Encuesta Nacional de Capacidades Financieras. Itaú es uno de los que se sumó a esta iniciativa.

De acuerdo con el documento publicado por ENIF, dos de cada tres encuestados no fueron capaces de cubrir sus gastos del mes con sus ingresos habituales. En términos porcentuales, equivale al 64%. Cuando se evalúan los resultados por zonas, el reporte indica que esta situación empeora levemente en el ámbito urbano. Es así que mientras en la zona rural el 63% dijo que sus ingresos no cubren sus gastos, en la zona urbana el 64% respondió en ese sentido.

La implementación de esta encuesta fue realizada por la empresa de investigación de mercados Ipsos y financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina.

Se realizaron 1.203 encuestas, dirigidas a hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos, en las zonas urbanas y rurales de 22 ciudades de Paraguay.