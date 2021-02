Sugieren castigar tentativa de lesión de confianza

Sostuvo que actualmente no hay un castigo si no hay daño patrimonial; sin embargo, ya existe un intento de lesionar o perjudicar.

Además, recordó que su proyecto que sanciona a accionistas de empresas contratistas del Estado está pendiente de estudio en Diputados.

El cartista fue consultado sobre los puntos que estaría promoviendo una vez que se reanude la actividad legislativa. Esta semana culmina el receso parlamentario.

En ese contexto, remarcó que hay varios temas que tienen que ver con modificaciones del Código Penal.

Manifestó que en este momento varios proyectos están siendo analizados por la Comisión de Reforma Penal.

No obstante, cree que si el estudio de determinados puntos tarda mucho, se podría ya impulsar desde el Senado.

“Tendríamos que ver el tema de lesión de confianza. No se le castiga si no hay daño patrimonial”, indicó.

“El tipo ya está intentando hacer la lesión, perjudicar al Estado, perjudicar a alguien en particular, se le pilla, pero si no le perjudica, entonces no le pasa nada. No se castiga pues la tentativa. Hay que hablar con los penalistas”, remarcó.

CONTRATISTAS EN LA MIRA. Godoy recordó que hay un proyecto que presentó, aprobado por el Senado, pero sigue pendiente en Diputados.

Manifestó que el objetivo de la propuesta es sancionar a los accionistas de las empresas contratistas del Estado.

Aclaró que apuntan a aquellos que fallan o incumplen algún punto establecido dentro del contrato.

“Al final, el accionista lo que hace es crear nomás otra empresa, y tiene varias empresas, y nunca se le sanciona a él, porque hay una laguna legal en la Ley de Contrataciones Públicas”, cuestionó.

Mencionó que se modificaron dos artículos y dijo que espera que la Cámara Baja también pueda aprobar.

Este proyecto se había presentado en medio de las denuncias durante el inicio de la pandemia, cuando saltaron las irregularidades en la adquisición de insumos médicos, proveídos por algunas cuestionadas firmas, que siguen proveyendo al Estado.

Otro proyecto de ley que espera que tenga vía libre en el Congreso es sobre el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Criticó la arbitrariedad del organismo para actuar de oficio en los distintos casos.

Además, indicó que trabajará para que las transmisiones en vivo que están en vigencia, adquieran rango de ley.