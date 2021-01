Sugieren aislamiento a conciencia de quienes participaron de fiesta en San Bernardino

“La situación nos afecta a todos, nos vayamos o no a este tipo de actividades. Mirando al futuro, la gente que expuso su vida. Para no generar daños mayores deberían de alguna manera aumentar los cuidados en estos días esperando si tienen o no síntomas, y sobre todo para proteger a gente con la que vive o trabaja”, sugirió.

La doctora dijo a medios locales que ante un riesgo innecesario, como el concierto llevado a cabo este fin de semana en el anfiteatro de San Bernardino, espera que al menos los que fueron no quieran exponer a todo su núcleo.

“Es un riesgo demasiado considerable y es una situación que les tendría que hacer rever a toda la familia de la gente que acudió a esta actividad para tomar medidas y de repente alejar o hacer una cuarentena y vamos a tener que caer en eso y dividirnos entre los que le importa la vida y los que no. Aunque eso genere conflictos y es muy triste eso”, lamentó.

También indicó que este tipo de parámetros deben de tener en cuenta todas las personas al momento de reunirse con la familia, sobre todo con grupos de riesgo. “De repente, si hay personas que toman mayores riesgos que los otros, no sentarse a comer en la misma mesa que los que tienen mayor vulnerabilidad”, aconsejó.

Amarilla mencionó que como consecuencia se podría dar el aumento de contagios en dos semanas y de mortalidad en cuatro semanas. Al respecto, dijo que actuablemente estamos viendo la mortalidad pos-Nochebuena y la próxima semana se verán las consecuencias pos Año Nuevo.

La directora explicó que este tipo de actividades atentan contra la economía de toda una ciudad, por lo que pidió a las organizaciones de eventos tener en cuenta el perjuicio que se podría causar a los negocios que sí realizan sus actividades cumpliendo el protocolo a raja tabla.

Asimismo, pidió no juzgar solo el concierto pasado, teniendo en cuenta que no fue la única vez que se rompió con las medidas sanitarias. “No hay que satanizar este punto como el único punto o la única situación que se hizo fuera de lugar, porque hay muchas otras situaciones donde inclusive con el apañamiento de los padres los jóvenes están haciendo cosas que no están bien”, apuntó.

Al respecto, pidió a los adultos ser ejemplos y acompañar la toma de decisiones de forma responsable acorde a los delineamientos universales, teniendo como meta cuidar la vida, y la vida de la comunidad. “Todas nuestras acciones individuales inexorablemente tienen una repercusión colectiva”, reflexionó.

Sostuvo que en el país hay muchas familias enlutadas por ciertas actividades, incluso con descuido mínimo, comparado con la actividad de San Bernardino.

“Cuidemos nuestro país como un todo, cuidemos nuestra familia, nuestras economías y la vida social. Es muy doloroso llevar sobre los hombros la muerte de un ser querido”, puntualizó.

Los casos de coronavirus en las ciudades de San Bernardino, Piribebuy, Eusebio Ayala, Emboscada y Caacupé siguen en aumento, siendo estas ciudades el epicentro de los contagios. A esto se suma que Cordillera, Central y Asunción se encuentran al 100% de ocupación de camas de Unidad de Terapia Intensiva por casos de Covid-19.