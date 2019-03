Sudamérica pone la lápida a Unasur y alumbra un nuevo foro regional

Más ligero, sin sede permanente ni secretariado, con una estructura similar a la exitosa experiencia a nivel comercial de la Alianza del Pacífico –integrada por Chile, México, Perú y Colombia–, el nuevo organismo busca ocupar el lugar que deja Unasur, promovido por el fallecido presidente Hugo Chávez, y que se encuentra inactivo desde hace más de tres años. Nombrado inicialmente como Foro para el Progreso (Prosur), esta iniciativa nace en medio del resurgir de la derecha en América Latina, a iniciativa del presidente chileno, Sebastián Piñera, y del colombiano, Iván Duque, que buscan ocupar el liderazgo regional en manos de Brasil y Argentina.

Los mandatarios de Brasil, Jair Bolsonaro; de Paraguay, Mario Abdo, y de Perú, Martín Vizcarra, confirmaron participación. Mauricio Macri, de Argentina, y Lenín Moreno, de Ecuador, aún no lo hicieron, mientras que el de Uruguay, Tabaré Vázquez, no viajará a Santiago y en su reemplazo enviará al vicecanciller Ariel Bergamino. Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela, fue invitado a la reunión, pero no asistirá ni tampoco el mandatario boliviano Evo Morales.

En este escenario, lejos de la época dorada para la izquierda sudamericana –con Lula en Brasil, Michelle Bachelet en Chile, Rafael Correa en Ecuador, Néstor Kirchner en Argentina o Chávez en Venezuela–, Sudamérica se apresta a dar en Santiago el puntapié inicial a Prosur. Pero la propuesta no termina de madurarse. El canciller de Bolivia, Diego Pary, alerta que, pese a las dos reuniones de coordinadores nacionales realizadas, no se logró aprobar una declaración o una reglamentación que dé inicio a este organismo.

Analistas advierten que con otras organizaciones regionales vigentes –como la OEA o la Celac– la nueva estructura corre el riesgo de convertirse en un nuevo intento fallido de integración. “Creo que la propuesta hacia el diálogo es siempre bienvenida. No hay duda de que la región enfrenta una serie de desafíos que exigen una respuesta común, pero también es cierto que muchas de esas iniciativas podrían ser solucionadas por organismos que ya existen”, dice Thomaz Favaro, analista brasileño de Control Risks.