Sube la temperatura en la vuelta copera y la responsabilidad es enorme

Vuelta de página a la Libertadores y nuevamente entre pasado mañana y el jueves tendremos la Copa en plena vigencia. Partidos de definiciones y ciertamente complicados, los intereses son muchos en lo deportivo y económico, quien llegue a cuartos sumará 1.200.000 dólares a lo ya embolsado, cifra capital para las arcas de cualquier club. En lo futbolístico está la historia de cada uno y la responsabilidad de cumplir una decorosa actuación. Por eso van, Olimpia, Cerro y Libertad.El primero es el Decano quien en el Defensores del Chaco volverá a enfrentar a La Liga de Quito que de local como es sabido sacó rédito a favor. El 3-1 tendrá su presión para el cuadro de Garnero y no es cuestión de atacar de entrada y desprotegerse atrás. El gol de visitante es fundamental y Olimpia debe cuidar ese detalle. Tiene artillería y capacidad en la ofensiva, su vulnerabilidad está en el fondo y deberá cuidar al máximo el contragolpe o las pelotas largas. Mucha atención a la propuesta del conjunto ecuatoriano. Los Julio, Anderson y Jhojan son muy rápidos. El 9, el uruguayo Rodrigo Aguirre es astuto y Orejuela distribuye muy bien la zona media, son figuras resaltantes en la visita, sin descartar al resto. En resumen, la concentración debe ser absoluta el martes.Diego Haro, el peruano será el conductor del juego que arrancará a las 20.30 teniendo como jefe del VAR al venezolano Alexis Herrera.Hervidero en la OllaAunque el horario no favorece, a las 18.15 en la Olla se enfrentarán Cerro y San Lorenzo, se presume sin embargo una gran asistencia de público para este choque que tiene como favorito al equipo de Russo, por fútbol y resultado de ida. El conjunto paraguayo trajo de Buenos Aires un 0-0 valiosísimo y está en condiciones de obtener el pase a siguiente fase. San Lorenzo de local no hizo mucho y se nota que está en formación, no combina ideas con precisión y se aprecia emocionalmente la ansiedad en la mayoría de sus jugadores.La representación de Boedo entra recién ahora en competencias oficiales, mientras espera la incorporación de los Romero, el que está difícil es Óscar por su vinculación con el fútbol chino. Ángel oficialmente ya no es del Corinthians.Cerro Porteño está listo para la vuelta aunque no podrá contar con Hernán Novick, en tanto aguarda por la recuperación total de Óscar Ruiz.Candia jugará por el suspendido Alberto Espínola, quien por una grosera falta fue expulsado en el Nuevo Gasómetro. La carta que tiene preparada el orientador argentino es Luis Fariña, de muy buen dominio y distribución del balón.A estadio lleno el miércoles con la conducción de Wilmar Roldán de Colombia con muy poco afecto a compartir con el VAR sus decisiones. En el monitoreo de juego estará el venezolano Jesús Valenzuela.El más duroEn la previa aparece Gremio como el más complicado de todos. Libertad cayó en Porto Alegre 2-0 ante un conjunto que sin deslumbrar tiene oficio y categoría. La escuadra de Renato Gaucho mantiene un equilibrio ya tradicional en sus presentaciones que registra de años incluyendo el logro del título del 2007 que sin llenar los ojos obtuvo el objetivo.La visita no podrá contar con Geromel –expulsado– quien conforma una dupla fuerte con el argentino Kanneman, este es un aspecto que puede aprovechar Libertad. De todas maneras, la responsabilidad de remontar el resultado la tiene el gumarelo, donde sigue sobresaliendo el juvenil Ivan Franco, hoy por hoy, la figura más importante en la escuadra dirigida por Chamot.Pitará Víctor Carrillo de Perú y teniendo como conductor del VAR al uruguayo Fedorczuk. En los cotejos coperos va teniendo mucha incidencia el vídeo asistente, cambiando decisiones de campo y desnudando incluso falencias de los árbitros principales. Veremos cómo transita el arbitraje esta semana. Hubo muchos cuestionamientos, todos comprensibles.La primera víctimaLa Copa América ya arrojó al primer destituido de los técnicos de selecciones que participaron del Sudamericano de Brasil. La Federación ecuatoriana tomó la decisión de separarlo del cargo a Hernán Darío Gómez, quien se despidió tras acordar económicamente con el máximo organismo del fútbol de este país. Ecuador no cumplió como se esperaba en el certamen continental y rodó la cabeza del orientador colombiano. Surgen varios nombres para reemplazarlo entre ellos Ramón Díaz y el brasileño Luis Felipe Scolari.Advirtió Bolillo que el que vendrá deberá soportar la inmediatez de los resultados y no será nada fácil llevar adelante el operativo. Eso lo dijo en plena conferencia de prensa cuando la selección ecuatoriana quedó fuera del certamen.Trece lugares arribaPara el ránking FIFA, Bélgica se mantiene en primer lugar, seguido de Brasil en segunda posición, la tercera plaza la ocupa Francia, la cuarta Inglaterra y en la quinta ubicación aparece Uruguay.Continuando con los Top 10, sexto para Portugal, séptimo Croacia, octavo Colombia, noveno España y décimo Argentina.La selección chilena está 14, Perú 19, Venezuela 26, es decir, la Vinotino está trece lugares arriba de Paraguay que está en el puesto 39.Más atrás, Ecuador 66 y Bolivia 73.Guste o no, los promotores de los amistosos fecha FIFA se manejan mucho con estos números, exigencias propias de cualquier negociación.El que dio un gran paso es Venezuela.