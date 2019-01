Sub 20 intensifica los preparativos

La Selección Paraguaya Sub 20, que se prepara para el Sudamericano que se jugará en Chile, desde el 17 de este mes, intensifica sus tareas, de cara al debut del viernes 18 ante Ecuador, a las 17.10 de nuestro país en el estadio Fiscal de Talca.

Bajo las órdenes del coordinador de las selecciones juveniles, Gustavo Morínigo, el plantel de la Sub 20 viene trabajando en conjunto con el plantel de la Selección Sub 17, que también se prepara para jugar el Sudamericano Sub 17, que será en marzo y en Perú.

Hoy, tanto la Sub 20 como la Sub 17 retomarán los entrenamientos en el predio de Albiróga, en Ypané. El viaje de la Sub 20 a territorio trasandino está previsto para el martes 15 de enero.

El Sudamericano de Chile dará cuatro cupos para el Mundial de Polonia, del 23 de mayo al 15 de junio y 3 plazas, además de Perú, para los Juegos Panamericanos.