Stroessner sigue siendo valorado como líder en el Partido Colorado

El dictador, quien nunca pagó por las atrocidades que cometió su Gobierno, también fue presidente honorario de la agrupación política y murió exiliado en Brasil.

El Partido Colorado lo recuerda como uno de sus líderes en su página web, donde no mencionan la dictadura y tampoco que ingresó mediante un golpe al poder.

Cabe recordar que incluso, una sesión de la Junta de Gobierno que se dio poco después de su muerte en el año 2006, fue escenario para un homenaje póstumo, donde casi todos, a excepción de Aníbal Saucedo Rodas, se pusieron de pie para un minuto de silencio en memoria de Stroessner. No es coincidencia, que quien haya propuesto dicho homenaje, Mario Abdo Benítez, sea hoy presidente de la República, ya que contradictoriamente a lo que se esperaba, hasta los jóvenes elogian la dictadura ya que al decir de los analistas, Stroessner se encargó hasta de suprimir la educación y hasta ahora persiste su legado.

El dictador, en vida no fue expulsado del padrón colorado, como así tampoco lo fueron los integrantes de su régimen que formaron el cuatrinomio de oro: El ex ministro del Interior; Sabino Augusto Montanaro; el ex ministro de Justicia, José Eugenio Jacquet; el ex ministro de Salud, Adán Godoy Giménez y quien fuera su secretario, Mario Abdo, padre del actual mandatario.

El golpe que fue protagonizado también por colorados, no significó un cambio drástico en la ANR para dar fin al stronismo, ya que en la transición los stronistas mantuvieron sus privilegios y las fortunas malhabidas. Solamente se quitaron afiches y un cuadro que estaba colgado en la Junta de Gobierno, que supuestamente fueron a parar a la casa del presidente de la República actual.

Actualmente, muchos de los jóvenes que buscan ocupar espacios en el comité central no ocultan su admiración a la figura del dictador.

Hechos. En el informe de la comisión de Verdad y Justicia se citan 20.090 víctimas totales directas de violaciones de derechos humanos, de las cuales 19.862 personas fueron detenidas en forma arbitraria o ilegal; 18.772 fueron torturadas; 59 ejecutadas extrajudicialmente; 336 desaparecidas y 3.470 personas fueron exiliadas. Hasta ahora, algunos luchadores siguen buscando los restos óseos de quienes hayan sido asesinados.

El régimen no solamente mató, torturó y exilió; también se adjudicó las tierras más fértiles de nuestro país y Stroessner las repartió a sus colaboradores y hasta hoy día no se han podido recuperar. Son alrededor de 8 millones de hectáreas de tierras que fueron entregadas irregularmente a personeros de la dictadura.

Entre ellos, el papá del presidente se adjudicó 2.906 hectáreas. El ex ministro de Relaciones Exteriores de la era Cartes, Eladio Loizaga también aparece en los informes oficiales con 8000 hectáreas que le otorgó Stroessner.

Como una de las grandes obras de la época se señala la represa de Itaipú, cuyo tratado ha sido tildado como espurio por la oposición.



Stronistas

Alfredo Stroessner - presidente 1954 - 1989

Sabino A. Montanaro - Ex ministro del Interior

Mario Abdo - ex secretario privado

José Eugenio Jacquet - Ex ministro de Justicia

Adán Godoy Giménez - Ex ministro de Salud