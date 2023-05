Stock recibe por 12 años consecutivos el Top of Mind

En esta duodécima edición de los premios Top of Mind, Revista PLUS y el Diario 5 Días galardonaron a las 100 marcas más valoradas por los paraguayos. El estudio del Top of Mind, realizada por la consultora Coin a nivel país, mide el posicionamiento de las primeras marcas en 100 categorías de productos, en la mente de los consumidores paraguayos.

“Es gratificante saber que Supermercados Stock ha recibido el premio Top of Mind, por 12 años consecutivos, gracias a nuestros clientes”, destacó Mario Goia, director de Relaciones Institucionales de Retail SA. Este premio es reflejo de la calidad y el servicio que presta esta Cadena a los clientes.



Esta distinción de ser la marca más recordada refleja la dedicación y el arduo trabajo de esta cadena de supermercados para brindar lo mejor a sus clientes.