La nueva función de Spotify permitirá a los usuarios bloquear a los artistas y bandas que no sean de su agrado, con el fin de que sus canciones ya no aparezcan en su biblioteca o listas aleatorias de reproducción.

Le puede interesar: Drake, el más escuchado en Spotify en 2018

La herramienta será implementada como parte de una prueba, de acuerdo con lo que informó el sitio especializado Thurrott.

Para utilizarla, los usuarios tendrán que acceder al perfil del artista y marcar la opción en el menú "no escuchar a este artista". No obstante, no se podrá bloquear las canciones en las que el músico o grupo figure como colaborador.

Si bien no hay fechas para su implementación, se espera que la opción esté disponible en una próxima actualización de la plataforma de streaming.

Sitios como Youtube y otros utilizan un sistema que consiste en sugerir los artistas y canciones al usuario, con base en sus gustos musicales.