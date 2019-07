Spalding considera que se politizó el tema del acuerdo

Para James Spalding, ex titular de la Itaipú durante el gobierno de Horacio Cartes, se está llevando al extremo y politizando innecesariamente el acuerdo sobre contratación de potencia de la hidroeléctrica, recientemente firmado en secreto entre Paraguay y Brasil.

En conversación con Radio Monumental 1080, Spalding manifestó que estas negociaciones para la contratación de potencia se realizan cada año entre ambos países, razón por la cual “es un tema que por alguna extraña razón se convirtió en algo extremo, politizado y ya hay manifestaciones y llamados a juicio político, inclusive”.

Durante toda la entrevista, el ex director de la binacional reiteró que no había nada fuera de lugar en lo que se concretó.

Argumentó que la contratación de la potencia de Itaipú entre las empresas de Paraguay y Brasil, ANDE y Eletrobras, respectivamente, es algo que se realiza cada año.

Añadió que es en esta oportunidad que se decide cuánta potencia contratada quedará para cada una de las partes.

A su criterio, dijo que este no es un tema que se debería estar manipulando, distorsionando o buscando sacarle una tajada política.

Remarcó que este tema de contratación se hace cada año en condiciones tripartitas establecidas, donde se decide y se plantea cuánto va a ser la potencia contratada para cada uno, inclusive, por mes.

Recordó que, llamativamente, en la reunión que tuvieron en octubre del año pasado hubo un impasse, con un enfrentamiento extremo y personal, pero que otros dicen que finalmente desembocó en que Eletrobras y la ANDE no llegaron a un acuerdo.

INSÓLITA. Spalding refirió que este hecho generó una situación insólita, debido a que arrancó el 2019 y la Itaipú no sabía cuánto facturar a cada entidad ni las entidades sabían cuánto pagarle porque no tenían la factura.

Explicó que al no haber acuerdo, se elevó el tema a las altas partes, donde interviene la Cancillería y no sabía por qué la ANDE no participó, según vio en algunos medios.

Afirmó que la ANDE, desde el 2013, viene aumentando su potencia, pero nadie llamó a juicio político del presidente de turno por esto.

Asimismo, consideró que no es necesario que el acuerdo firmado tenga aprobación del Congreso.

Sin embargo, el ex presidente de la ANDE Pedro Ferreira dice que el acuerdo es perjudicial para el país y la empresa nacional.