“Soy el jugador de los socios”

En una entrevista exclusiva para Olimpia Media, Alejandro Silva se refirió a lo que significa su tercer ciclo en la institución y lo que le generó la campaña “Ale de la gente”, que se basó en la captación de 15.000 socios para que se pudiera dar su retorno. “Fue increíble. No podía creer que la gente se estaba asociando para que yo vuelva. Eso me llenó de alegría porque no es algo normal, no es algo que suceda siempre. Pero esto no lo hicieron solo por mí, sino para dar una gran mano al club”.

Esta fue la primera vez en la historia del club que los socios fueron determinantes para la contratación de un futbolista, a lo que el volante uruguayo indicó: “Soy el primer jugador de los socios, así que tengo una presión extra. Tengo que rendir alto todos los partidos o se la van a tomar conmigo (risas)”.

NO LO COMPRENDE. Consultado sobre si se imagina por qué el hincha franjeado lo quiere tanto, Silva se mostró muy sincero e indicó que es algo que hasta ahora no comprende: “Capaz sea por ese gol en la final de la Libertadores del 2013 o por el título del 2015. Es algo que da vueltas en mi cabeza, aún no lo entiendo, pero me gusta”.

Seguido recordó lo sucedido en el aeropuerto a su llegada, donde los hinchas fueron a recibirlo: “Me puse muy nervioso, porque no me lo imaginaba. Nunca pensé que iba a ser así. Me hubiera gustado quedarme y sacarme foto con todos”.

SU OBSESIÓN. “Con Olimpia y con Lanús me tocó llegar a la final de la Libertadores, pero no la pude ganar. Sueño con volverla a jugar, espero que llegue mi tercera oportunidad, ojalá sea este año y sea la vencida”, manifestó Silva.

“Este fue uno de los motivos por los cuales quería volver. Tenemos equipo para pelear todo, no solo la Copa Libertadores. Pero tenemos que ir tranquilos, paso a paso y el equipo debe ir demostrando partido a partido que podemos traer la cuarta”, sentenció el volante ofensivo.