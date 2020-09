"Soy abogado y me he recibido", afirma diputado Hernán Rivas

“Quiero decirles a los colegas que yo soy abogado y he sido designado como tal por la confianza que mis colegas diputados, y estaré aquí con ustedes hasta que ellos lo decidan y hasta que Dios diga lo contrario”, dijo en su defensa.

El diputado colorado sostuvo que se probó fehacientemente que todas las acusaciones fueron infundadas, maliciosas y malintencionadas. “Todo esto lo digo con documentos, auditorias y dictámenes debidamente sustentados por las autoridades en la materia”, indicó.

Nota relacionada: Exigen demostrar que es abogado al diputado Hernán Rivas, nuevo en el JEM

Contra Bacchetta

Aunque no quiso decir el nombre, Rivas se refirió a la nota presentada por el presidente de JEM y senador Enrique Bacchetta, quien pidió a la Cámara de Diputados que el legislador sea removido de la representación que ejerce ante el JEM.

“Por respeto, no quiero mencionar a un colega que me ha atacado por supuestas publicaciones de un periódico, y él como abogado no puede atacarle a otro colega o nadie sin tener los argumentos y pruebas correspondientes, quienes somos abogados sabemos eso”, mencionó en la sesión virtual.

Asimismo, comentó que Bacchetta se dejó manejar por la prensa. “A mí la hoja de ruta no me la va a marcar la prensa, ninguna prensa del país ni de otros países, tengo mis propias decisiones y tengo la confianza de mis colegas que me han dado la oportunidad para integrar el Jurado de Enjuiciamiento”, insistió.

También puede leer: Conflicto con cartismo por la cabeza de Rivas en el JEM

Dijo que le faltaron al respeto presentando notas en su contra, que según él son infundadas y sin argumentos.

“Yo he terminado mi carrera, me he recibido, he gestionado mi título ante la universidad y la universidad ha gestionado ante el Ministerio de Educación, que es el órgano, la institución que es la encargada de decir si corresponde o no el título. El MEC abrió una auditoría que dice que todo está correcto, que todo está bien. En todo caso, que no esté bien, digámosle así, es una cuestión de la universidad, no una cuestión mía, personal”, argumentó.

Rivas lamentó la situación y pidió a Bacchetta que si tiene las pruebas que lo denuncie ante la Fiscalía y ante las instituciones para que lo puedan investigar.

Su mamá pagó sus cuotas

“Yo soy abogado, me he recibido y fui designado por la Cámara de Diputados y ya mucho me han manoseado. Me llamó mi mamá y me dijo: ¿qué pasó mi hijo? Por qué dicen que no tenés título, yo tengo los recibos porque yo pagué tu cuota”, contó.

Aseguró que toda la verdad va a salir a luz y que se encuentra con la conciencia tranquila. “Soy creyente de Dios y estoy seguro de que Dios no va a permitir que me hagan daño, Dios va a permitir que se haga justicia, así que dejo en las manos de Dios”, finalizó.

Lea más en: Tras denuncias, MEC avala título de abogado del diputado Hernán Rivas

Hernán Rivas fue asignado como representante ante el JEM tras la sorpresiva y polémica remoción del diputado Ramón Romero Roa. Por su parte, Rivas gestionó su título recién este año tras las denuncias de irregularidades, ya que no solo no contaba con este requisito, sino que su designación fue considerada inconstitucional porque el periodo de su antecesor no había concluido, y no se presentaron causales para su remoción.

Entretanto, la Universidad Sudamericana, donde cursó sus estudios el legislador, negó que la carrera de Derecho no esté habilitada.