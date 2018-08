En el video se puede vizualizar a Paulo Henrique Francisco, uno de los detenidos como sospechoso del hecho. Las demás personas que aparecen también serían integrantes de la banda, según las investigaciones. La grabación es de las 18.09, del pasado martes 14 de agosto, dos días antes del atraco.

El comisario Abel Cañete, director de Investigación de Delitos, explicó que las imágenes son de una lomitería en donde también funciona una bodega, local ubicado en la ciudad de Coronel Oviedo, según un informe de NoticiasPy.

Sospechosos en una lomiteria.mp4 Los sospechosos del asalto fueron grabados por una cámara de circuito cerrado en una lomitería. Gentileza.

El contador de la entidad, Carlos Lobitzberger, dijo que los delincuentes se llevaron un total de G. 514.524.700 tras el suceso, informó el periodista de Última Hora Richart González.

Siete detenidos fueron imputados

El fiscal Ulises Giménez confirmó que los siete hombres detenidos por el mortal asalto a la cooperativa fueron imputados por robo agravado, toma de rehenes y homicidio doloso. Los mismos guardarán reclusión en penitenciarias de máxima seguridad.

Lea más: Un brasileño detenido por asalto a cooperativa en Independencia

En el atraco participaron dos paraguayos identificados como Fabián Ortiz y Juan Miguel Aguiar Aguilera (26), además los brasileños Leonardo Cardozo Da Silva (27), Wilson Xavier E Bonfim Dos Santos (21), Juan Miguel Aguiar Aguilera (26), Paulo Henrique Francisco (39) y Wallacy Silva Soares.

Nota relacionada: Asalto y toma de rehén termina con asesinato en Independencia

El fiscal Ulises Giménez, quien lleva adelante la investigación, manifestó a Última Hora que a partir de este lunes, los imputados guardarán reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y en la Penitenciaría de Emboscada.

Te puede interesar: Algunos detenidos participaron directamente de asalto a cooperativa

"Todos serán llevados a penitenciarías de máxima seguridad ya que en Villarrica es pequeño el penal y podrían contaminar a la población, podrían realizar un intento de fuga", explicó el representante del Ministerio Público.

Lea más: Detienen a otro brasileño sospechoso de participar de asalto a cooperativa

Además, refirió que los brasileños detenidos no registran ningún tipo de antecedentes en nuestro país, sin embargo, tres de ellos poseen antecedentes en el Brasil.

Dos a cuatro personas más están siendo buscadas por la Policía, por ser sospechosos de haber participado en el hecho, registrado en la madrugada del pasado jueves, en el Departamento de Guairá.

Un taxista está aprehendido

Por otra parte, el taxista Richard Rafael González Ramírez (24), fue aprehendido en la mañana de este lunes en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná. El taxista habría realizado el traslado de los brasileños implicados desde Salto del Guairá hasta Coronel Oviedo y de ahí hasta Independencia, donde abordaron otro vehículo.

El hombre deberá prestar declaración ante el Ministerio Público y luego el fiscal deberá analizar si lo imputa o no.

Nota relacionada: Capturan a taxista que habría movilizado a asaltantes de cooperativa

¿Serían miembros del PCC?

Al ser consultado sobre si los imputados forman parte del grupo criminal autodenominado Primer Comando Capital (PCC), el fiscal dijo que no tiene certeza de eso. "Aún no se confirmó que serían parte del PCC, no tengo certeza de eso hasta ahora, tal vez la Policía Nacional tenga más datos", respondió.

Lea más: Según la Policía, el PCC ejecutó el mortal asalto a cooperativa de Guairá

Por su parte, la Policía había informado que el vínculo entre los asaltantes de la cooperativa Carlos Pfannl y el grupo del PCC se dio luego de la identificación de un fusil, calibre 7.62, que habría sido utilizado por el PCC en el año 2017 para acabar con la vida de un comerciante de Pedro Juan Caballero y también en un asalto a un transportador de caudales de la empresa Yrendague en el Chaco.

El hecho

Los delincuentes fueron alrededor de 15 personas, quienes llegaron hasta la vivienda del gerente de la cooperativa, Wilfrido Metzinger, en horas de la madrugada del pasado jueves. Los mismos obligaron a llamar a la cajera de la cooperativa para que lo acompañe hasta la sede de la entidad, por una supuesta urgencia.

cooperativa Carlos Pfannl..jpg Fachada de la cooperativa Carlos Pfannl que fue asaltada por delincuentes. Richart González.

Posterior a ello, los desconocidos amenazaron a ambos y se dirigieron a bordo del vehículo del gerente hasta la sede de la firma. Una vez que se alzaron con el dinero existente en el sitio, subieron nuevamente al rodado de la víctima.

Luego se produjo una balacera entre los criminales y efectivos policiales, que llegaron hasta el lugar. Tras el tiroteo, los malvivientes también tomaron la patrullera de los uniformados para darse a la fuga y asesinaron a Metzinger.

vehiculos usados en asalto.jpg Estos son los vehículos abandonados, por los delincuentes. La Toyota Hilux gris es la que conducía Wilfrido Metzinger. Richart González.

Finalmente, el móvil policial, la camioneta de la víctima y otros dos vehículos utilizados fueron abandonados a unos kilómetros de la Cooperativa.

camioneta.jpeg La camioneta del gerente de la cooperativa Carlos Pfannl fue abandonada, junto con el motín, por los asaltantes. Richart González.

Nota relacionada: Así fue el asalto fatal a cooperativa de Independencia

La cajera sobrevivió gracias a que se hizo pasar por muerta dentro del automóvil, tras el tiroteo.

Evidencias encontradas

Los asaltantes, en su huida, abandonaron parte de lo robado en la camioneta del gerente de la firma, Wilfrido Metzinger.

Lea más: Hallan dinero, armas de grueso calibre y bebidas alcohólicas tras asalto a cooperativa

Entre los objetos incautados se encontró dinero en efectivo, unos G. 136 millones, 275 euros, 182 reales y USD 25. Así también, se encontraron una escopeta calibre 12, un rifle, un revólver y un fusil calibre 7.62.

Cámaras de circuito cerrado captaron el asalto

Las cámaras del circuito cerrado que había en la entidad lograron captar el momento en que los delincuentes ingresaron al sitio y se llevaron joyas y dinero en efectivo.

asalto a cooperativa Los asaltantes portaban armas de grueso calibre. Gentileza

En las imágenes se observa a los hombres encapuchados cuando se rebuscaban por todo objeto de valor dentro de lugar. También se ve al gerente y a la cajera.

Nota relacionada: Policía brasileña apoya investigaciones sobre asalto mortal en Independencia

Policías brasileños también investigan el caso

Agentes de la Policía Federal y Civil del Brasil apoyaron a los uniformados paraguayos en la recolección de evidencias que fueron analizados y así pudieron determinar la identidad de los detenidos. También trabajan para identificar a los demás integrantes de la banda que siguen prófugos.