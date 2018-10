Se perdió todo rastro de la joven ese mismo mes, pocos días después de haber llegado al territorio boliviano. Inmediatamente, la familia denunció que estaba desaparecida y empezó la búsqueda, hasta ahora infructuosa, por parte de las autoridades.

Reportan desaparición de paraguaya en Bolivia

Lo último que se supo de ella es que publicó, a través de su cuenta de Facebook, una fotografía con una amiga en La Paz, lo que motivó a los allegados de Celsa Duarte a contactar esta mujer.

La amiga comentó a los familiares que Duarte llevó ropa en una maleta y que se fue de su vivienda, dejando allí solamente un par de zapatos y un vestido, y sin saber qué rumbo tomó la paraguaya.

Sobreseimiento para el único sospechoso

Por el caso, Rubén Cardozo fue imputado por trata de personas y quedó detenido. Todo este año guardó reclusión en la penitenciaría de Emboscada.

La fiscala Carina Sánchez pidió el sobreseimiento provisional para Cardozo, lo que fue ratificado por la Fiscalía General del Estado, en respuesta al trámite de oposición del juez Gustavo Amarilla.

Sánchez explicó a Última Hora que tuvo que proceder de esa manera, después de haber solicitado anteriormente que el caso sea elevado a juicio oral y público, debido a que los documentos remitidos por las autoridades bolivianas sobre la causa no vinculaban al hombre con la desaparición de Celsa Duarte.

"Vino una información totalmente incompleta (desde Bolivia), que no arrojaba luz a ninguno de los extremos que se estaban investigando, entonces presenté el (pedido de sobreseimiento) provisional en la audiencia preliminar", comentó.

Argumentó que ya no había tiempo de investigar ni solicitar más documentos. Dijo, además, que el hombre, quien ya fue puesto en libertad, fue sobreseído de forma provisoria y que no está totalmente desligado de la causa. Sin embargo, no tiene ninguna prohibición de salida del país.

Lo que el supuesto mánager declaró sobre el caso fue que era peluquero y maquillador, y que tenía clientas en Bolivia, por lo que tenía que viajar constantemente a aquel país. Sin embargo, aseguró que nunca llegó a trabajar con Celsa Duarte.