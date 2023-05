Sosa y Arce, a puro gol, y Franco se estrena en la red

Ramón Sosa marcó ayer su 4º gol en la Liga Profesional en la victoria 1 a 0 sobre Argentinos Juniors, por la fecha 18. El ex Olimpia marcó a los 59’, luego de un contragolpe letal. Talleres está en el tercer puesto, con 34 puntos.

Jugaron también otros futbolistas guaraníes, caso Fernando Martínez, titular en el 0 a 0 contra Gimnasia. Ronaldo Martínez, por su parte, fue de la partida en el triunfo 1 a 0 de Platense sobre Belgrano. Fue amonestado. En el empate 1 a 1 entre Defensa y Justicia y Racing no ingresaron Rodrigo Bogarín ni Ángel Benítez entre los locales, mientras en Racing no apareció Matías Rojas (lesionado y casi fuera del club).

En la B Nacional, Alex Arce marcó doblete (uno de penal) para el triunfo de Independiente Rivadavia 3-0 sobre Dálmine donde es el goleador del torneo con 19 gritos.

Bautismo de gol. Llegó el primer gol de Iván Franco para el Houston Dynamo de la MLS . Su equipo venció 2 a 1 al Austin FC (donde Ródney Redes no ingresó), y Franco hizo el gol del triunfo en el 87’. No ingresó Sebastián Ferreira en Houston. Luis Amarilla fue titular en el empate de Minnesota con Real Salt Lake, donde también fue titular Braian Ojeda. Gastón Giménez fue de la partida en el 3-3 de Chicago Fire con New England.

En Brasil. En la fecha 8 del Brasileirao, solo Gustavo Gómez (Palmeiras) y Matías Galarza (Vasco) tuvieron minutos. Palmeiras empató 1-1 con Mineiro y Vasco cayó 2-0 ante Fortaleza. Matías Segovia no jugó en Botafogo 2 América 0; Isidro Pitta no ingresó en el 1-1 de Cuiabá vs. Coritiba; ni Ángel Romero en Corinthians 2 Fluminense 0. En el Brasileirao B, el Avaí dirigido por Gustavo Morínigo empató 1-1 con Vitoria. Está en el puesto 17º.