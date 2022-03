Soroka dice que asistirá y se retirará al momento de votar

Ante la convocatoria para analizar nuevamente el juicio político contra la fiscala general Sandra Quiñónez, el diputado colorado oficialista Colym Soroka manifestó a Radio 1080 AM que si no hay los votos suficientes a favor del juicio político, se retirará de la sesión.

El legislador también se quejó por la forma en que la multibancada presentó el libelo acusatorio la semana pasada, sin consultar a los demás., por lo que fue una "presentación débil". “Yo voy a estar, voy a debatir y si no hay votos a favor del juicio político, me voy a levantar y retirar", dijo no obstante.