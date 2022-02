Soroka contra poder del dinero

Dijo estar cansado del abrazo republicano y que ya no quiere tener miedo de hablar. “Nos reventamos entre colorados y luego decimos que tenemos que abrazarnos. No me voy a candidatar a gobernador, porque no quiero abrazar al verdugo”, expresó.

Dijo que Giuzzio actúa con verdadero coloradismo y que hace que funcionen las instituciones, y no como otros “que meten la billetera y el maletín”.