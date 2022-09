Sombra de fraude: La desinformación busca opacar el plebiscito en Chile

Esas publicaciones son engañosas ya que los nombres de los desaparecidos en Chile figuran por ley desde febrero de 2021 en el padrón electoral chileno como un memorial cívico. Por este motivo, el Servicio Electoral de Chile (Servel) los incluye con la aclaración de que se trata de una persona ausente por desaparición forzada.

El Servel, organismo encargado de la organización y fiscalización del proceso electoral, ha salido a desmentir en sus redes sociales piezas de desinformación que lo señalan como parte del fraude previo al plebiscito. “Otro escándalo del Servel (...) figura, para votar, un bebé varón que falleció en 1971 a los 6 meses de edad”, dicen publicaciones que plantean la posibilidad de que pudiese haber casos de suplantación de identidad a la hora de votar.

Sin embargo, Factual corroboró a través de una búsqueda en el padrón electoral del Servel que el fallecido no se encuentra habilitado para votar y el organismo aclaró que esa persona sí figuró habilitada en 2021, porque hasta mayo de 2022 no recibió su certificado de defunción.

Andrés Tagle, titular del Servicio Electoral, dijo que pese a la desinformación y los cuestionamientos que circulan en redes contra el Servel, solo se ha presentado una denuncia formal. Según Tagle, la existencia de personas fallecidas en el padrón electoral está dada por “defunciones que ocurrieron en el extranjero”, por lo que el organismo no cuenta con el certificado de la defunción, o por defunciones muy antiguas que el servicio de Registro Civil no tiene incorporadas a sus sistemas computacionales.

Además, aclaró que existen procedimientos de identificación en las mesas de votación que impiden la suplantación de identidad al momento de sufragar.

Deslegitimar el proceso. Usuarios en redes sociales también han denunciado que extranjeros recién llegados al país podrán votar por el solo hecho de tener cédula de identidad chilena. Esta afirmación es falsa porque la ley chilena establece que un ciudadano extranjero puede votar si es mayor de 18 años y tiene residencia legal por más de cinco años en el país.

Al considerar la condición excepcional del voto obligatorio en este plebiscito, usuarios han asegurado que el Servel no multará a los mayores de 60 años que no acudan a las urnas, como una supuesta forma de desincentivar la concurrencia de personas de la tercera edad. Sin embargo, eso es falso debido a que todas las personas mayores de edad que no sufraguen serán multadas.

Cristian Leporati, profesor de Márketing Político de la Universidad Diego Portales de Chile, explicó que la desinformación en torno a las elecciones y al Servel intenta esencialmente poner la duda respecto del ente que finalmente es el ministro de fe respecto de un proceso electoral, es superimportante y eficaz poner la duda justamente ahí.