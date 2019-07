Solo 20% de municipalidades tienen vertedero con licencia

Reciclaje. Solo entre el 3% y 5% de los desechos, a nivel nacional, se logra reutilizar. No hay conciencia de segregación.

Karina Godoy

De los cerca de 260 municipios que existen en Paraguay, solo 52 comunas cuentan con vertederos con licencia ambiental para relleno sanitario. Sin embargo, la mayoría de ellas finalmente no cumplen con todos los criterios para la disposición final adecuada de los desechos, según el jefe del Departamento de Sustancias Químicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), ingeniero Ovidio Espínola. La falta de operaciones básicas para minimizar los impactos es una de las principales falencias, comenta Espínola. “Por ejemplo, la basura que ingresa a diario debe ser esparcida y tapada mínimamente. Eso generalmente no sucede. La falta de operaciones básicas para minimizar los impactos es una de las principales falencias, comenta Espínola. “Por ejemplo, la basura que ingresa a diario debe ser esparcida y tapada mínimamente. Eso generalmente no sucede.

Dejan los residuos a cielo abierto, no hay cobertura. En gran porcentaje en vez de enterrarlo incineran el residuo en el sitio y eso es peor porque ya hay contaminación del ambiente”. Tampoco hay segregación ni infraestructura adecuada para realizar la separación. Con ello deja de cumplir la función de sitio de relleno sanitario, agrega. Desde el año pasado hasta la fecha, 24 vertederos, aproximadamente, fueron intervenidos por la Dirección de Fiscalización del Mades.

La falta de declaración de impacto ambiental, disposición inadecuada de residuos y quema de basuras son las irregularidades frecuentes detectadas.

CONSECUENCIAS Al existir una mala gestión de los residuos en los vertederos –según el ingeniero– esto puede afectar a las aguas superficiales y subterráneas. También aumenta la proliferación de vectores, la emisión de olores desagradables y de gases contaminantes por la quema a cielo abierto. Además, existe una degradación del paisaje y un impacto socioeconómico que desvaloriza las propiedades del entorno.“Los Municipios, aducen que no hacen la gestión como debe ser, porque no tienen los recursos financieros suficientes.

En algunas Comunas, las tasas que establecen para la recolección y disposición final de basuras están por debajo de lo que cuesta un servicio eficiente. Por otro lado, hay un índice de evasión entre el 50% al 60%. Los contribuyentes no pagan”, indica el ingeniero.

CATEURA Partiendo del vertedero capitalino, su instalación se encuentra en zona de humedales y el río Paraguay. “Por cuestiones de vulnerabilidad ambiental del entorno y por emplazamiento, Cateura ya no puede estar ahí pero tampoco se puede cerrar si no hay otra opción”, expresa el funcionario del Mades.Hasta el momento la empresa que explota el sitio, Empo Ltda., no concreta el traslado del área por problemas judiciales en torno al área de construcción del futuro relleno sanitario en la ciudad de Villa Hayes.

Sobre cuánto tiempo más puede soportar el depósito de desechos en Cateura, Espínola sostuvo que la proyección de capacidad operativa se extiende hasta el 2026, de acuerdo con últimos estudios. La propuesta es además llegar hasta la cota 92 sobre el nivel de suelo. “Lo ideal es que sea hasta la menor cota, de hecho ya se hizo clausura y posclausura de las áreas (módulo 2 y 3), que ahora activan nuevamente. Excepcionalmente están operando allí porque no hay otra opción”, acota.