Solidaridad machirula

Y aquí van unas preguntas que me gustaría que las respondamos juntos. ¿Me hace menos ladrona el hecho de haber estado bajo los efectos del alcohol? ¿La víctima del robo tiene alguna culpa por haber estado también en estado etílico? ¿Saldrían a defenderme porque un error así “lo comete cualquiera” y quedaría yo como la gran heroína por haber reconocido mi equivocación y haber pedido perdón a mi familia por mi falta? No lo creo.

La semana pasada accedimos a una penosa anécdota que involucró a un conocido periodista (cuyo nombre ya no vale la pena citar, tuvo suficiente publicidad) que aparentemente se aprovechó de una mujer alcoholizada para propasarse y obligarla a tener un acercamiento más “íntimo”.

Sí, al estar la víctima evidentemente sin posibilidad de defenderse ni de rechazar tal acercamiento (según claramente se ve en el vídeo ampliamente compartido y comentado en redes sociales), no se puede hablar de un consentimiento y, por lo tanto, podemos estar ante un caso de abuso.

Por si todo esto fuera poco, el protagonista de nuestra historia recibió un amplio respaldo, con justificaciones tales como que un error lo comete cualquiera, a quién no le pasó algo así, y un largo etc. Luego de que publicara un comunicado en el que pidió disculpas principalmente a su familia (a la mujer agredida ni la menciona), la “solidaridad” fue todavía más intensa.

Al hecho de que triste y catastróficamente se haya normalizado el hecho de poder aprovecharse de una mujer, se suma la alarmante complicidad de las demás personas que públicamente minimizaron esta falta tan grave a la integridad de un ser humano. Volviendo a nuestro ejemplo inicial, no creo que alguien se anime a justificar públicamente un robo, sea en las circunstancias que fuera.

Aquí es donde ingresamos al plano de la inequidad de género. Debido a que la falta fue contra una mujer, que no estaba precisamente en el resguardo de su hogar, como la sociedad manda, la falta cometida contra ella es automáticamente minimizada.

Por acciones y reacciones como las que vimos en estos últimos días es que las mujeres lastimosamente no podemos aún disponer libremente de nuestro espacio, tenemos que constantemente cuidarnos de los peligros que nos acechan, porque al final no seremos dignas siquiera de una disculpa.

Estos son los casos en los que se materializa tan crudamente lo lejos que estamos de una educación con enfoque de género, que enseñe a hombres y mujeres que el cuerpo de la otra persona no nos pertenece, esté como esté, sea como sea.

No tenemos derecho a proceder contra nadie sin su consentimiento, punto. El alcohol y la fiesta no son excusas para faltarle a respeto a nadie, las copas de más no van a sacar lo que no somos, simplemente nos desinhibe para mostrar lo que llevamos dentro.

Basta de justificaciones absurdas, apliquemos la solidaridad hacia personas que realmente necesitan ayuda. ¡NO! a la solidaridad machirula.