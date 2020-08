Solicitan medidas drásticas

Rubén Di Tore, presidente de Libertad y miembro del Comité Ejecutivo de la APF, pedirá cambios en la Comisión de Árbitros y apuntaría al director Horacio Elizondo. “Se está creando un problema que parece una bola de nieve, si no tomamos medidas drásticas y fuertes para corregir el sistema de arbitraje, vamos a tener problemas grandes en la APF”, apuntó a la 1080 AM.

Luego recalcó: “La cúpula de la APF tiene que tomar determinaciones bien duras y drásticas, y bajar una línea, para ver qué es lo que se cobra y qué es lo que no. Nos queda una rueda (de torneo), estamos a tiempo de poder tomar el toro por las astas”. A Di Tore le molestan los cobros dispares y cree que no hay una línea clara de cobros desde la cabeza de la Comisión de Árbitros, liderado por Elizondo: “Los árbitros jóvenes no saben cómo cobrar”.

El titular del Gumarelo aseguró que la queja no viene por la derrota, sabe del mal andar de Libertad en el reinicio del torneo, pero de igual forma pedirá cambios en reunión del Comité.