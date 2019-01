De acuerdo al informe, solo se construyeron un total de 27.257 viviendas sociales durante ese periodo de tiempo, y no 37.000, como había anunciado en su momento la ex titular al dejar la institución.

Al respecto, Soledad Núñez, en comunicación con radio Monumental 1080 AM, negó tales cifras y argumentó que, a su salida, dejó un informe detallado de los resultados que lograron durante los años de su gestión.

“Me llama la atención y lo primero que hice fue ponerme en contacto con el actual ministro (Durand) y le pregunté en qué se basa, pero no me dio una respuesta concreta. Yo desconozco argumentos de una auditoría porque no hay ningún documento y, evidentemente, quiero creer que el ministro está irresponsablemente repitiendo cifras que alguien con algunos intereses está acercando sin ningún tipo de sustento”, expresó.

Lea más: Senavitat habría construido 27.000 y no 37.000 casas

La ex titular de la cartera sostuvo que dejó más de 37.000 viviendas construidas, de las cuales 7.000 quedaron en fase de culminación; es decir, debían fiscalizarse y asentarse en un próximo cierre administrativo.

“Yo le dejé seis tomos de documentación a la nueva administración, donde el 100% de las obras están detalladas”, agregó.

Refirió que, previendo esta situación, cuenta con toda la documentación respaldatoria de su administración, por lo que se expresa públicamente con mucha propiedad.

Asimismo, Núñez comentó que, luego de las conversaciones, Durand se comprometió a enviarle los documentos que sustentan las cifras que dio a conocer la auditoría, para que ella tenga conocimiento del caso.

“Yo espero que me pueda remitir la información, de lo contrario voy a solicitar vía nota, como corresponde, para exigir que él se fundamente en lo que está diciendo”, concluyó.