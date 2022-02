Soledad Núñez se desmarca del cartismo y baja dedo a Quiñónez

Núñez estuvo conversando con distintos actores políticos de la oposición, como el propio presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, así como con la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González, y el diputado del Partido Patria Querida (PPQ) Sebastián Villarejo.

Los tres celebraron el interés de Núñez en formar parte de la gran concertación que se espera armar para el 2023.

“Me siento capaz de ayudar a sanar grietas de la sociedad. Siento una urgencia de hacer algo ahora y no perder tiempo”, manifestó.

HC. ”Lo voy a decir de forma firme, clara y contundente, yo no soy cartista, yo no formé ni formo parte del movimiento político (Honor Colorado), ahora ni cuando fui ministra, eso no es novedad. Yo no me afilié (a la ANR), ni trabajo para alguna de las empresas de él (Horacio Cartes), no tengo ningún tipo de ataduras”, expresó Núñez.

Se refirió a los colorados cartistas como un grupo de poder al que el Estado debe poner límites, y para ello se debe fortalecer las instituciones públicas.

Respecto a la crisis política que se dio durante el gobierno de Cartes, cuando se intentó la enmienda constitucional por la reelección, Soledad dijo que no renunció por la gente y la institución con sus proyectos.

“Tenía enfrente dos opciones, y las dos eran malas, si renunciaba era una salida positiva para Soledad Núñez, era la decisión más egoísta que podía tomar, porque iba a ser aplaudida un par de días, y por otro lado tenía la opción de responder a los miles de mensajes de todo el país, de grupos indígenas y asentamientos sociales y campesinos que me decían que, por favor, resista, porque si esto se cae, se cae la institución”, dijo.

Subrayó que no renunció al cargo de ministra durante el gobierno de Horacio Cartes por dejar un legado en la Senavitat, y por las familias que esperaban alcanzar a tener un techo. Dijo que no es cobarde y sabía del costo de quedarse en el gobierno de Cartes hasta el final.

Juicio a Sandra. Respecto a su postura sobre el actual pedido de juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, por sus supuestos lazos con el cartismo, la ex ministra dijo que la Fiscalía perdió credibilidad.

“Hay un problema de pérdida de legitimidad, que no es menor, en la Fiscalía, que corroe la confianza que la ciudadanía deposita en un órgano fundamental para el funcionamiento de la democracia”, expresó.

Dijo, por otro lado, que si bien se puede lograr la salida de la fiscala general del Estado, el sistema corrupto puede continuar siendo exactamente igual, ya que no se sabe a quién se va a colocar. Indicó que se necesita a una persona que no responda a ningún tipo de interés, y que se ocupe de investigar los casos de corrupción en el Estado.

Aspiraciones. La ex ministra habló de sus propias aspiraciones políticas, indicando que hace un tiempo se encuentra conversando con distintos sectores de la oposición. “No sé por qué a las mujeres nos ubican a la vicepresidencia... Hace tiempo vengo recorriendo el país, conversando con mucha gente, no puedo negar que la situación me interpela... Si hablamos de una transformación profunda en Paraguay, uno tiene que considerar involucrarse directamente en la política como instrumento... Estoy dispuesta a estar donde sea que me necesite el país para construir una realidad diferente”, dijo.



