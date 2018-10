Sol sonríe, Luqueño sufre

rodrigocancian01@gmail.com

Sol de América, que venía de dos caídas consecutivas, se reencontró con la victoria al derrotar 1-0 a Luqueño, que no conoce de victorias desde hace 7 fechas y se complica con el promedio.

Le volvió a costar caro al Auriazul su ineficacia frente al pórtico rival. En el primer cuarto de hora tuvo unas sucesiones de llegadas, pero no las concretó y en uno de sus ataques el Danzarín encontró el gol que nuevamente sacó la peor cara del equipo de Sanguinetti. Bareiro y Sanabria lucharon bastante en ataque, al igual que Escobar en el complemento, pero no inquietaron. Además, no tuvieron el acompañamiento del mediocampo, que también estuvo flojo en la marca.

El Unicolor no tuvo mucha posesión de la pelota, pero las veces que la tuvo llevó bastante peligro a Medina. Fue ampliamente superior en lo colectivo con un mediocampo muy laborioso. Los pases filtrados de Salcedo, sumado al gran despliegue de Aldo Vera marcaron la diferencia frente a un rival que sigue en picada.