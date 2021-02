Sol no descarta traer árbitros del exterior

“Derlis López en el VAR no sé qué vio, con VAR en esa jugada no te podés equivocar, no le encuentro explicación. Es muy penoso, no le encuentro otra explicación”, refirió el mandamás del Danzarín, con respecto a la supuesta falta de Jiménez sobre González a lo que sumó: “Agregan seis minutos cuando no se perdió tanto tiempo y luego el penal que nos sancionan al cual no le encuentro explicación”.

Figueredo expresó que el pedido de Sol es no volver a contar con los jueces: “Hoy (ayer) enviamos una nota a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), pidiendo que ni José Méndez ni Derlis López vuelvan a arbitrar partidos de Sol de América”.

Por último, el titular solense dejó en claro que si la tendencia de los malos arbitrajes sigue, buscarán solución en el exterior. “Si esto sigue así, tenemos que volver a la época de traer árbitros de afuera, es muy lamentable el desempeño de algunos”.