Sojeros exigen a Marito seguridad y tranquilidad para siembra exitosa

Las críticas por parte de los sojeros fueron lanzadas con relación a la crispación política desatada recientemente por la firma del acta de Itaipú, y la inseguridad existente en el campo con las constantes invasiones de tierras.

Agustín Konrad, presidente de la Cooperativa Colonias Unidas, expresó que lo ocurrido (mala campaña pasada, sus efectos en la economía y la crisis política) sirva como un llamado de atención al Gobierno.

“Eso faltaba realmente, en diciembre cuando vengas (al presidente) a participar de nuestra Agrodinámica, vas a contar la realidad de crecimiento del país, porque la realidad fue que tuvimos 5 a 6 meses de lluvia, no pudimos trabajar y ahora, cuando íbamos a empezar a trabajar, vinieron los problemas políticos. Ojalá que eso ya no suceda porque no le deja a uno trabajar”, dijo.

Por su parte, Eugenio Sholler, titular de la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), pidió a Abdo Benítez poner mano dura y firmeza respecto a la seguridad, para que los productores puedan trabajar.

“Hay mucha inseguridad. Queremos plantar más, señor presidente. Pero hay mucha invasión, y ustedes lo saben, hay miles de hectáreas invadidas, que si no se liberan no vamos a producir más grano, ni más carne, leche, ni yerba. Necesitamos seguridad en este país, rutas transitables, necesitamos chacras para cultivar granos, para recaudar, no para mi bolsillo, sino para nuestros bolsillos, para sacar este país adelante”, sostuvo.

Las solicitudes de Sholler fueron replicadas por Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), quien pidió a Marito que las instituciones funcionen, que haya sanción para los invasores de tierras y que, por sobre todo, se hagan cumplir las leyes.

La previsión de la campaña sojera 2019/2020 es llegar a sembrar unas 3.544.000 hectáreas y producir cerca de 10.500.000 toneladas de la oleaginosa.

Sin embargo, los productores mencionaron que están en riesgo unas 100.000 hectáreas por culpa de invasores, que en caso de no ser sembradas estarán repercutiendo en 300.000 toneladas menos de producción y unos USD 84 millones que pueden dejar de ingresar al país a causa de eso.

LA ANTERIOR. La anterior campaña 2018/2019 experimentó muy malos resultados debido a la sequía, que repercutió en una producción de tan solo unos 7,850 millones de toneladas, que, a su vez, se tradujo en USD 1.340 millones menos que dejaron de ingresar al país este año.

En ese sentido, los sojeros mencionaron que las expectativas sobre las condiciones climáticas, durante el periodo de esta campaña, son bastantes alentadoras, con lluvias normales desde este mes, sin alerta de sequía e inundaciones.