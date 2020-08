Sobrevivir

Nada pone punto final a un debate de manera tan dramática y contundente como la muerte. Mis mejores argumentos valen nada cuando dejo de existir. Si estuve en lo cierto o no, para mí pasó a ser irrelevante, ya no estaré para que me den la razón. Seré historia. La vida seguirá su curso, habrá otras polémicas y la gente intercambiará posiciones e insultos en las redes. Incluso puede que tomen las calles y enarbolen banderas y pancartas; pero, salvo unos pocos, nadie se acordará de mí, ni de mis ideas.