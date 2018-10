Sobrevivió a la polio y enfrenta el reto de evitar más afectados

“Un episodio es el que más ha afectado a mi vida. Como ginecólogo estaba haciendo una cirugía y me caí en la sala de operaciones, porque los que tenemos síndrome pospolio caemos como piedra; en ese entonces me podía levantar solo, me cambié los guantes y seguí”, recuerda el doctor mexicano Jorge Téllez, paciente con síndrome pospolio. Tras aquella caída, la impotencia lo invadió, tuvo que dejar de hacer lo que más le gustaba, las cirugías, porque no quiso que sus pacientes estén en riesgo por su culpa.