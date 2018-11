Sistema 911 recibió el año pasado 64.000 llamadas de niños jugando

Una de las recomendaciones es hacer comprender a los menores cuáles son las situaciones de emergencia, como por ejemplo, un incendio en la casa o el ingreso a la fuerza de personas desconocidas o un miembro de la familia en estado inconsciente. Agrega que se debe explicar a los pequeños que una rodilla raspada o una mascota perdida no son motivos para llamar al 911.

Nota relacionada: San Lorenzo y Luque registran más denuncias por polución sonora

Las personas mayores deben hacer referencia al número de emergencias como nueve, uno, uno y no nueve, once ya que en una emergencia es posible que un niño no sepa marcar el número correctamente por intentar encontrar el botón "once" en el teléfono.

Te puede interesar: Sistema 911 alcanzó la cifra más alta por casos de violencia intrafamiliar

Otro de los consejos es que, en el caso de producirse una emergencia real, los hijos memoricen la dirección y número de teléfono de la casa, pues deberán proporcionar esa información al operador como confirmación. Esto, a fin de que no se pierda tiempo enviando trabajadores de emergencia a la dirección equivocada.

Lea más: Sistema 911 registró 1.566 llamadas de niños en las vacaciones de invierno

Si se tienen circunstancias especiales, como un abuelo mayor o una persona con una afección cardíaca o epilepsia que vive en la casa, se debe preparar al niño hablando sobre las emergencias específicas que podrían ocurrir y cómo detectarlas.

También los padres deben hacerles comprender a sus hijos que es grave llamar al 911 para una broma o para jugar porque afectan la entrada de llamadas de emergencias reales.