Sinfónica Nacional culmina su Ciclo de Música de Cámara

El ciclo ha sido dedicado al célebre compositor Ludwig van Beethoven, en conmemoración a los 250 años de su nacimiento. Es así que elencos conformados por músicos de la OSN, han desarrollado e interpretado un repertorio con obras del género camerístico mayoritariamente pertenecientes a este innovador creador alemán.

En esta ocasión, el público disfrutará de obras como La catedral, de Agustín Barrios, un arreglo para marimba, de Willian Aguayo, que será interpretado por el percusionista español Francisco Paco Sánchez; Tres arias para soprano y piano, de Ludwig van Beethoven, con la soprano Carolina López y la pianista Nicole Kennedy. De igual modo se apreciará el cuarteto para cuerdas, Nº 4 in C minor (Op. 18, No. 4), también de Beethoven, interpretado por los violinistas Gustavo Barrientos y Gabriela Rodríguez, el violista Paulo Alonso y el violonchelista Héctor Rodríguez.

Todos los conciertos de este ciclo, iniciado en noviembre, se han realizado en el auditorio de la OSN. En cumplimiento a las normas sanitarias dispuestas por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del Covid-19.

SOBRE LA OSN. La Orquesta Sinfónica Nacional es la orquesta sinfónica oficial del Estado paraguayo. Su director es el maestro Juan Carlos Dos Santos. Fue creada en el 2008, siendo su primer director Florentín Giménez.

La orquesta se formó con estudiantes avanzados y músicos profesionales, profesores y músicos extranjeros, todos seleccionados por audición pública. El equipo está compuesto por más de 80 integrantes.