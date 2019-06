Sindicato de universidad denuncia desamparo del Ministerio de Trabajo

La institución gubernamental revocó la inscripción provisional del sindicato, a través de la aprobación de una impugnación al respecto, con lo que se les negó la inscripción definitiva, de acuerdo con lo que señalaron los afectados.

En ese sentido, informaron que la decisión fue apelada y que el caso se encuentra en manos del Tribunal de Apelación del Trabajo, Segunda Sala, que, a meses del recurso presentado, aún no se ha pronunciado.

Indicaron que la determinación viola el artículo 4 del convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que los sindicatos no están sujetos a disolución o suspensión por vías administrativas, y el artículo 241 del Código Procesal del Trabajo, sobre los recursos de apelación y cuándo corresponden.

“El Sitrasa ha sido constituido en fecha 27 de agosto de 2018, por 21 miembros fundadores y apenas fue comunicada su constitución a la Universidad del Norte, se ha iniciado una persecución humillante contra toda su comisión directiva, negociadores del contrato colectivo y reglamento interno”, remarcaron.

Entre otras cosas, refirieron que la UniNorte tuvo injerencia en el proceso y que el acto es avalado por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, que aprobó la impugnación presentada por la UniNorte contra la inscripción provisoria.

Asimismo, criticaron que se permita que el empleador, en este caso la universidad, pueda objetar la creación de un sindicato, evitando así su inscripción definitiva.

De la misma manera, detallaron que existen 14 denuncias por acoso laboral (mobbing) contra todos los miembros que conforman el Sitrasa y que a la fecha no existe una intervención de los inspectores de Trabajo en la universidad.

Finalmente, convocaron a la ciudadanía y a otros sindicatos de trabajadores del país a acompañar las manifestaciones previstas ante una eventual violación de normas internacionales que rigen en materia laboral por parte del Tribunal del Trabajo, Segunda Sala.

Versión del Ministerio del Trabajo

En contacto con Última Hora, la directora de Trabajo, Karina Gómez, señaló que el Sitrasa fue inscripto provisoriamente y a partir de allí tuvo 30 días de plazo para que pueda realizar todas las modificaciones en algún error de forma que pudieran haber tenido.

Aclaró que no se hizo lugar a la inscripción definitiva del sindicato porque no se cumplieron las exigencias legales y aseguró que desde el Ministerio de Trabajo no se puede violentar la libertad sindical.

Explicó que no se realizó la inscripción definitiva porque en aquel momento, como la UniNorte había despedido a unos cuantos trabajadores, no reunían la cantidad mínima de 20 empleados para formar un sindicato.

Además, hubo una confusión con el nombre, porque en la asamblea eligieron uno, pero en una parte del estatuto figuraba otra denominación.

En ese sentido, detalló que hay normas en el Código del Trabajo sobre el tema y que hay otros puntos que no se cumplieron.

"Además, existe el Convenio Internacional donde dice que nosotros somos una entidad que registramos los sindicatos, no podemos privarles a ellos la libertad de asociarse, pero como sindicato tienen la obligación de respetar las cuestiones de forma y los preceptos legales del país", refirió.

UniNorte niega denuncias

El director de Recursos Humanos de la UniNorte, Carlos Insfrán, negó cualquier tipo de denuncias por acoso laboral o persecución y dijo que los trabajadores se desempeñan normalmente.

Además, prefirió no dar una opinión en nombre de la universidad sobre la postura a favor o en contra del sindicato formado por los trabajadores.

Por último, se excusó de no poder dar más detalles sobre los trabajadores afectados en el caso y dijo no tener conocimiento sobre la revocatoria de la inscripción hecha por parte del Ministerio de Trabajo.