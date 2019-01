Sindicalistas del SEME rechazan reunión con ministro de Salud

La comisión del Sindicato de Funcionarios del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias ( SEME ) adelantó que no asistirá a la reunión que fue convocada por el Ministerio de Salud para este martes, por considerar que no existen condiciones adecuadas para conversar.

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, extendió la invitación a todos los trabajadores que quieran transmitir sus inquietudes, no obstante, el sindicato espera que sean llamados los miembros del gremio responsables de las denuncias sobre supuestas irregularidades.

Además, exigen primeramente la visita del secretario de Estado, quien ni siquiera se “inmutó” ante los seis días de lucha de los trabajadores, reclamó la sindicalista Alma Amarilla.

Por su parte, el viceministro de Salud, Julio Rolón, dijo que el sindicato exige cambios que no se pueden cumplir sin un plazo. Explicó que para lograr mejores condiciones se requieren procesos administrativos que no se pueden acelerar “porque no dependen del Ministerio”.

Indicó que, pese a las manifestaciones y la huelga de hambre, no podrán acceder a los pedidos de los trabajadores, por lo que solicitó que se expongan en una mesa los problemas para “evaluar juntos” los plazos y estrategias de solución y un “acompañamiento al proceso”, para posteriormente prever mayor inversión.

Igualmente, Rolón negó que existan licitaciones amañadas, por un lado, y persecución sindical, por otro, como denunciaron los movilizados. Además, insistió en que la cartera sanitaria detectó un supuesto robo de combustible por parte de los trabajadores y que sobre ese punto no habrá negociación.

Los trabajadores del SEME se movilizan hace seis días, algunos de ellos hasta se encadenaron e iniciaron una huelga de hambre, tras el anuncio del Ministerio de Salud Pública de desvinculación de dos funcionarios y cuatro sumariados por supuesto robo de combustible por valor de G. 11 millones.

Alma Amarilla, secretaria general del Sindicato de Trabajadores, señaló que son siete personas afectadas, que supuestamente no tuvieron derecho a la defensa. Denunciaron también el mal estado de las ambulancias y de las condiciones edilicias.

Igualmente, negó que haya existido robo de combustible y explicó que era una forma de trabajo acordada con las autoridades.