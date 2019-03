Sin tren, las ventas caen en la terminal de Encarnación

“Los sábados y feriados el tren no funciona y, para colmo, las ventas han caído de manera considerable en los últimos días. Ya no sabemos a quién acudir para que se acuerden de nosotros”, reclamó Estela Acosta, propietaria de un comercio pequeño instalado en la zona comercial de la terminal del tren.

Agrega que muchos de sus vecinos ya no vienen los sábados para abrir sus locales debido a que el tren fronterizo no funciona, entonces no hay prácticamente turistas que puedan llegar a comprar las mercaderías que se ofertan en el lugar. “Hay que cumplir con los impuestos que los fiscalizadores municipales vienen a exigir, pero no vendemos, queremos saber qué pasa que el tren no pasa. Y si no pasa, no hay ventas, es sencillo”, se quejó otro vecino.

El tren fronterizo permite el cruce sobre el puente internacional en solo 9 minutos, y evita formar las interminables filas de vehículos que buscan cruzar la frontera. Pero esta excelente alternativa de transporte, que además se había constituido en una nueva atracción turística, colaboraba en gran medida con la dinamización del comercio.

Semana Santa. Las ventas se encuentran deprimidas y la proximidad de la Semana Santa, en que Encarnación se vuelve un interesante epicentro turístico en la región, surge como una nueva esperanza para el comercio local para concretar buenas ventas con la llegada de extranjeros.

Hasta diciembre del 2017, unas 7.000 personas utilizaban en forma diaria el tren para cruzar el puente internacional y hoy no se llega al 10% de esa cifra. Para empeorar más aún la situación, existen días en que no realiza viajes, como los feriados y fines de semana.

Los comerciantes reclaman la intervención de las autoridades locales, pero la experiencia y los antecedentes refieren que los problemas se solucionan en Buenos Aires y Asunción, en donde en la mayoría de las ocasiones no tienen, ni interesa, la información necesaria sobre la relación comercial entre las ciudades fronterizas de Encarnación y Posadas, capital de la provincia de Misiones, Argentina.