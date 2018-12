El fiscal Armín Echeguren, quien lleva adelante la investigación, manifestó que se realizaron todas las diligencias correspondientes y pericias de las muestras de manchas de sangre que había por algunas prendas de vestir.

"Tomamos muestras de las manchas, la mayoría era sangre de animales, porque es un lugar donde se faenan animales. Sí existieron algunas tomas que eran de sangre humana, pero eran gotas nada más, pudo haber sido de alguna persona que faenó al animal, porque eran muy pocas. No tenemos forma de verificar a quién pertenecen", explicó el fiscal Echeguren en comunicación con Última Hora.

Alrededor de 40 efectivos policiales estuvieron por dos meses en el interior de la estancia, investigando la desaparición, y en estos últimos días acuden al sitio de forma aleatoria.

"Es un caso muy llamativo, uno puede pensar muchas cosas, sin embargo, hasta que no encuentre a la criatura no puedo hablar de un delito, hasta no tener el cuerpo no puedo hablar de un homicidio", manifestó el fiscal.

Amplían búsqueda en el entorno familiar

El fiscal Armín Echeguren asegura que continúan con la investigación y que en estos momentos se abocan a la búsqueda en el entorno familiar.

"Se amplió el campo de investigación, los policías visitan las viviendas de los parientes y vecinos del menor. En un primer momento las investigaciones se centraron en la vivienda del niño porque ahí desapareció. Ahora la investigación se abre a otras aristas y estamos investigando el entorno familiar", refirió.

Así fue su desaparición

El lunes 8 de octubre, el niño Héctor Fabián López Chaparro, de 8 años, estaba en una estancia en Benjamín Aceval, en donde vive con sus familiares. La zona está rodeada de esterales y es un establecimiento muy amplio.

En un momento dado, la familia terminó de almorzar, el padrastro del menor se acostó en uno de los dormitorios y la madre vio que su hijo estaba jugando en los alrededores, luego ella entró al sanitario y recibió una llamada, habló por unos 10 minutos y al salir se percató de que su hijo ya no estaba.

Desde ese momento se perdieron los rastros del menor y pese a la intensa búsqueda que realiza la Policía Nacional y la Fiscalía, aún no pudo ser encontrado.

Cualquier información sobre su paradero puede facilitarse a los números (0984) 957-237 y (0994) 675-587 o a la Policía Nacional.