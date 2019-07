Sin novedad sobre supuesta fuga de Arrom, Martí y Colmán

El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, dijo ayer que no contaba con información proveniente del Brasil que avalara la versión de que los paraguayos Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán hayan abandonado el Brasil, país donde se encuentran desde el 2003 en calidad de refugiados.

La Cancillería Nacional también ratificó ayer a Última Hora que no se ha recibido comunicación oficial alguna que certificara la sospecha de fuga de los tres compatriotas, quienes tienen un juicio abierto en Paraguay por su presunta implicancia en el secuestro de la señora María Edith Bordón de Debernardi, ocurrida en el 2001.

El martes, en una entrevista con la 780 AM, el embajador ante el Brasil, Hugo Saguier Caballero, expresó que “todos presumimos que se habrían escapado” (del Brasil). Sin embargo, hasta ayer de tarde no existía dato certero que certificara tal versión. Arrom, Martí y Colmán apelaron una resolución del Comité Nacional de Refugiados del Brasil que el pasado 14 de junio les revocó el estatus de refugiado. La apelación se realizó ante el Ministerio de Justicia del vecino país, que encabeza el ex juez Sergio Moro, quien decidirá al respecto.