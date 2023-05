Sin incidentes, chilenos votaron en comicios constituyentes

"No sé cuál es la importancia de esta elección, he venido obligada porque lo dice la ley, porque con los políticos que tenemos al frente, del lado que sea, no hubiese venido", dijo Beatriz Fuentes, una jubilada de 68 años que votó en un colegio del centro de Santiago.

El fracaso del proceso anterior y la inédita crisis de seguridad que atraviesa el país explican, según los expertos, la desafección hacia estas elecciones, a diferencia del efervescente proceso anterior, que terminó el pasado 4 de setiembre cuando el 62% de los chilenos rechazaron en un plebiscito la primera propuesta de texto constitucional.

Nicolás Fuentes, un joven de 23 años, acudió a las urnas "a pesar del desánimo", porque "aunque el texto no salga como en un principio se quería, es mejor que tirar todo lo que se hizo desde 2019 a la basura", señaló.

A diferencia del proceso anterior, en este segundo intento un grupo de 24 expertos designados por el Parlamento elaboran un borrador que servirá de base a los 50 consejeros elegidos este domingo en las urnas.

Otra de las novedades es la existencia de 12 principios básicos definidos a priori por los partidos para evitar una propuesta refundacional como la anterior, que incluyen la declaración de Chile como un "Estado social y democrático de derecho", la indivisibilidad de la "nación chilena" o el sistema bicameral.

Una de las claves de la elección es la participación y la cantidad de votos nulos y en blanco que podrían reflejar el malestar ciudadano.

Otro de los interrogantes apunta a si la derecha y la ultraderecha conseguirán los escaños suficientes (30 o más) para aprobar las normas sin necesidad de negociar. EFE