Sin buen desagüe, no se justifica el cableado subterráneo

El cableado subterráneo no sería la solución definitiva para los cortes de energía eléctrica que tiene la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ya que ello demanda altas inversiones y requiere un buen sistema de desagüe pluvial para que no se inunden los ductos del cableado subterráneo, lo cual generaría otros problemas, señaló Pedro Ferreira, ex titular de la entidad. “No estoy de acuerdo con el cableado subterráneo, porque es muy costoso y en los pocos sitios donde se implementó no mejoró sustancialmente el servicio. En ese sentido, los cables aéreos tienen sus ventajas”, señaló el ingeniero.