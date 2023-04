Senador "Trato Apu'a" pide no hacer "trato kure" en elecciones

"Yo me he equivocado, he pedido perdón públicamente por ese hecho y creo que eso daña a la democracia", manifestó en referencia al episodio en el que fue grabado presuntamente comprando cédulas antes de una elección.

Asimismo, dijo aseguró que el trato apu’a es un trato bueno, en el sentido folclórico, pero el trato kure es el mal trato, el letradito, el que le jode. "En lo que hace referencia a los delitos electorales, sí les digo a todos que no hagan trato kure en proceso electoral”, remarcó a un grupo de periodistas el pasado lunes en el Congreso.

Lea más: Ovelar califica al embajador Ostfield como operador político

En otro momento, el senador Silvio Ovelar apuntó al embajador de los EEUU Marc Ostfield como un operador político de la oposición y aseguró que el Partido Colorado está preparado para todos los escenarios en caso de que llegue el pedido de extradición para Horacio Cartes. Lo acuso de buscar la alternancia en Paraguay.

https://twitter.com/npyoficial/status/1643607413805776898 El llamativo pedido del senador Silvio "Beto" Ovelar de cara a las próximas elecciones generales. "Trato apu'a" solicitó a la ciudadanía no hacer "trato kure"



Vía @Telefuturo#NPY #NosConectaSiempre pic.twitter.com/mZ6ankw3W1 — NPY Oficial (@npyoficial) April 5, 2023

“Desde mi percepción es absolutamente clara la intromisión”, señaló el senador, quien buscará su reelección a través del cartismo.

Le puede interesar: Estigarribia acusa a Beto Ovelar de robar en elecciones con “trato apu’a”

El legislador calificó de “espectáculos circenses” la manera en la que se dieron a conocer las sanciones de EEUU, asegurando una intromisión abierta por el proceder de la embajada y su falta de procedimientos y protocolos diplomáticos.

Finalmente, dijo que tienen la estructura política y que el Partido Colorado no tendrá problemas económicos para afrontar las elecciones generales, en tanto que aseguró que Santiago Peña va a ganar ampliamente el próximo 30 de abril.