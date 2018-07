Silvio Ovelar responde a la Fiscalía que Lugo actuó sin fundamento

Ovelar detalló en cinco puntos lo actuado por su colega Fernando Lugo, quien en su calidad de presidente del Congreso, el pasado 30 de junio, convocó tanto a Friedmann y a Gusinky.

Entre las respuestas dadas, destaca el referido a la solicitud del agente fiscal Rodrigo Estigarribia, de contar con “copias autenticadas, si existieren, de los dictámenes y/o fundamentos por los cuales se convoca a los ciudadanos Rodolfo Friedmann y Mirta Gusinky”.

Ovelar señala en su nota de remisión de copias que respecto al pedido “cumplo en informar que no existen dictámenes ni fundamentos”.

A todo esto se añade que por medio de su presidencia se envió a la Fiscalía copias autenticadas de la Resolución Nº 1350 por la que se convocó a “sesión preparatoria”; las copias autenticadas números 2102 y 2103 del 28 de junio pasado por las que se convocó a Friedmann y a Gusinky a jurar como senadores.

Así también se añade copia autenticada del Acta 1 de la sesión preparatoria del 30 de junio y la del Reglamento Interno de la Cámara, que rige desde 1968, además de sus modificatorias.

conflicto. A raíz de que invocando la “defensa de la Constitución”, Lugo no había convocado ni a Duarte Frutos ni tampoco al presidente Horacio Cartes –incompatible por ser presidente– a jurar como senador, ello generó la reacción de los colorados, quienes presentaron demandas contra el ex mandatario y líder del Frente Guasu. Luego de que se diera por hecho de que no existían los votos ni para Duarte Frutos ni Cartes, los colorados tejieron otra estrategia y sondearon la posibilidad de quitar la investidura a Lugo, como una especie de venganza. No obstante, la oposición unida, que es mayoría, no está de acuerdo con seguirles el juego a los colorados.