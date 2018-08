“Si hoy vamos a un escenario real, es muy difícil que se dé la posibilidad de juramento de Cartes, porque no dan los números”, argumentó.

Agregó que, según considera personalmente, los "compañeros" de Cartes son los que más insisten en que no quede solo como senador vitalicio. “No le veo a él – por el ex presidente- obsesionado por ocupar su banca, yo no percibo el interés del señor Cartes”, expresó a Monumental 1080 AM.

El titular del Congreso aclaró que, según su interpretación, en el caso de que se reúnan los votos y se acepte el juramento de Cartes, deberá ser Mirta Gusinky la que deje su banca, no así Rodolfo Friedmann.

El ex titular del Ejecutivo Horacio Cartes presentó este lunes al Congreso una nota donde pidió oficialmente jurar en la Cámara Alta.

Argumenta en el documento que el 15 de agosto, después de entregar su mandato a Mario Abdo Benítez, “ha cesado y superado la incompatibilidad” que le impedía ser senador activo.

Al respecto, Ovelar dijo que presentará la nota a sus pares este jueves y serán ellos quienes decidirán si tratar el tema en una sesión extraordinaria. Cartes necesita de 23 votos para lograr su objetivo.