“Nicanor Duarte Frutos no tiene ningún tipo de impedimento, es un senador electo y proclamado, pero no juró. Para que un senador esté incorporado a la Cámara es necesario el juramento. Por eso, Mirta Gusinky ocupa su lugar. Ella juró e integra el cuerpo legislativo. Nicanor no forma parte del cuórum, no vota y no está en comisiones, por consiguiente, no requiere permiso para ocupar el cargo en la EBY”, dijo el titular del Congreso.

Respecto a si el ex presidente de la República y senador electo obtendría los votos para el acuerdo constitucional para ocupar la dirección de la Binacional, Silvio Ovelar se mostró confiado en que se tendrán los votos necesarios.

“Si hoy se llevara a cabo el pedido de acuerdo, no tengo duda que Nicanor tiene número holgado para ser designado como director de la EBY. Sin embargo, las circunstancias y coyunturas son cambiantes. Cuando digo holgado, te digo por encima de los 25 votos, pero últimamente los senadores somos pererî y dependemos de la línea editorial de los medios”, sostuvo.

Los cartistas ven en Duarte Frutos una llave para que, posteriormente, también pueda jurar Horacio Cartes, una vez que culmine su administración al frente del Ejecutivo. Por ello, no darán los votos para el acuerdo que precisa el ex presidente.

Duarte Frutos fue electo como senador, pero no logró ocupar su banca, al no ser convocado para prestar su juramento. El entonces presidente del Congreso, Fernando Lugo, alegó que violaba la Constitución Nacional.

El futuro titular del Ejecutivo, Mario Abdo Benítez, ofreció a Nicanor que forme parte del equipo de la transición en la Entidad Binacional Yacyretá y se lo menciona como futuro titular de la hidroeléctrica.