Silvio Ovelar: "La unidad colorada le viene bien a la nación"

“Creo que la unidad le viene bien a la nación. En época de crisis necesitamos cohesión para la gobernabilidad, para hacer un gran pacto político y social, con otros partidos para la pospandemia”, dijo.

El senador cercano al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, aseguró que el Gobierno no puede presentarse a una mesa de negociaciones “con una fractura pronunciada”.

“Este es un acuerdo de dos movimientos grandes. No podemos acordar con los que no tienen nada. Se debe acordar con un líder importante como Horacio Cartes, quien lidera un movimiento con representantes en el legislativo y las intendencias”, respondió a las críticas.

El legislador colorado aseguró que la política exige acuerdos dentro del los partidos y ahí hay “actores importantes”, que no se pueden desconocer.

Ovelar dijo que la concordia colorada no es suficiente para poner en marcha la agenda país pospandemia, por lo que el Gobierno conversará con otros partidos políticos.

Cambios en el Gabinete

El senador oficialista Silvio Ovelar se refirió a las denuncias de corrupción que salpican al Gobierno y aseguró que este tipo de cuestionamientos también afectaron a administraciones anteriores.

Ovelar aseguró que todas las denuncias afectan a la imagen del Ejecutivo, por lo que siempre se analizan cambios.

“He sido claro de que me parece importante que deben entrar a la cancha jugadores de refresco, pero no di nombres porque no sé si eso pueda ayudar al Gobierno. Son cambios que corresponden al presidente de la República. El único jugador que no puede ser cambiado es el capitán del equipo, Julio Mazzoleni”, aseguró.

Para el senador oficialista, a pesar de la pandemia, la gente “valora” el esfuerzo del Gobierno. Aseguró que ninguna otra gestión pudo inaugurar tantas obras como el de Mario Abdo Benítez, pese al escenario catastrófico que le toca vivir.