Silvio Ovelar: La ciudadanía ejerce una "presión tremenda"

“Apenas estamos iniciando el nuevo periodo parlamentario, donde tendríamos que actuar con mucha prudencia, teniendo en cuenta lo que hoy tenemos como una realidad irrefutable, que la ciudadanía, más la presión mediática, ejerce una presión tremenda”, dijo el titular del Congreso.

El senador colorado aseguró que “hoy tenemos un nuevo escenario en el país, donde existe una ciudadanía hiperinformada. Añadió que el hombre público debe entender muy bien en qué escenario se está manejando”, agregó.

Renuncia de Ibáñez

Con respecto a la dimisión del diputado José María Ibáñez ante la presión de la ciudadanía, el legislador calificó este hecho como “saludable para la República”. Sin embargo, no quiso emitir una opinión al respecto de otros parlamentarios salpicados por corrupción.

“No quiero hacer leña del árbol caído. Él (por José María Ibáñez) decidió de manera voluntaria tomar esa medida (su renuncia), y creo que fue saludable”, dijo.

Por otra parte, el legislador habló sobre las situaciones de Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, senadores salpicados por hechos de corrupción. Señaló que “la pérdida de investidura no los inhabilitó, y la gente los eligió de nuevo", enfatizó.

Pérdida de investidura

Silvio Ovelar adelantó que su postura sobre este punto podría molestar a algunos sectores, pero dijo estar convencido de que la reglamentación de pérdida de investidura debe ser como está, es decir, con el aumento de los votos.

“Estoy convencido que para la pérdida de investidura se necesite de dos tercios, ya que este es un juicio político. Cuando ocurren presiones mediáticas y ciudadanas, los dos tercios se darían sin duda. Yo no me quiero convertir en juez ni fiscal, no soy un santo inmaculado, no soy el indicado para hablar de ética”, refirió.

Para el legislador, miembro de Colorado Añetete, “hoy tenemos una sociedad movilizada y debemos entender que vivimos momentos diferentes a los que vivieron nuestros padres y abuelos”.

Consultado sobre el punto, Beto Ovelar abogó por el desbloqueo de las listas sábana, pero indicó que a su parecer esto se debe dar en las internas partidarias y no en las elecciones generales.

Notas reversales

El presidente del Congreso Nacional dijo que las notas reversales del Tratado de Yacyretá sancionadas la semana pasada no son un “muy mal acuerdo”.

Ovelar quiso desligar al futuro presidente Mario Abdo Benítez del polémico tema y descansó en que Horacio Cartes debe definir el futuro de esos documentos.

“Yo no creo que el acuerdo último haya sido un muy mal acuerdo. Creo que como piso para iniciar una negociación no está mal. Confío en que el futuro canciller, Luis Castiglioni, puede obtener buenos resultados”, dijo.

También reiteró que la aplicación del Tratado de Yacyretá está en manos del actual presidente de la República, Horacio Cartes. “La firma o no del documento, depende de él”, dijo.

Las declaraciones del senador Silvio Ovelar, se dan en medio de serios cuestionamientos que existe hacia algunos miembros del Poder Legislativo, quienes tienen causas pendientes con la Justicia.

La presión ciudadana hizo que el diputado José María Ibáñez renunciara a su cargo luego de que sus pares decidieran –la semana pasada- no retirarle la investidura. Esto derivó en el repudio en las calles y las redes sociales.