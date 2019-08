Silvio Ovelar exige a Eduardo Petta que se disculpe públicamente

"Le exijo al ministro Petta que me pida disculpas públicamente. Tocó el nombre de la mujer (su esposa) que siempre lo defendió. Esa no es la forma de actuar", reprochó dolido y ofuscado el parlamentario en contacto con Monumental 1080 AM.

A criterio del senador del movimiento Colorado Añetete, esta pelea no aporta nada positivo, en medio de una de las crisis más duras que soporta el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en un año de Gobierno.

Ovelar dijo no entender el conflicto y las razones que motivaron a Petta a referirse de esa forma hacia su persona y su esposa. El secretario de Estado -quien acusa al legislador colorado de haber pedido su cabeza- le pidió “hacer un trato apu’a”, en referencia a los antecedentes del legislador colorado.

“Busco explicación y no encuentro, hago un ejercicio deductivo y no logro entender de dónde parte ese tuit de Petta, que me golpea donde más me duele, basándose en chismes de comadres”, manifestó.

Además, aprovechó la oportunidad para sugerirle al ministro seguir un tratamiento psiquiátrico. “Yo tengo muchos defectos, pero soy una persona frontal y ¿te parece que si tuviera cuestionamientos no lo haría de manera abierta y pública?”, siguió.

Desafió a Eduardo Petta a presentar alguna declaración suya, donde haya pedido que Petta sea cambiado, y dijo que no dudaría en pedirle disculpas de "rodillas".

“Pero seríamos tan pelotudos e idiotas en generar una crisis dentro de Añetete”, subrayó.

En otro momento de la entrevista, afirmó que sí hizo cuestionamientos a algunos integrantes del Gabinete, pero que no incluyó a Petta ni Arnoldo Wiens, titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Para Ovelar, Wiens es uno de los mejores ministros de Mario Abdo Benítez.

“El presidente (Mario Abdo Benítez) tiene afecto hacia Petta y no lo removería del cargo y seria híperpelotudo tirotear contra el tipo”, continuó.

Sin embargo, manifestó que ve a Petta en instituciones como la Senabico, Aduanas, en la Fiscalía General de la República, en la Senad o Seprelad. Con esto dio a entender que, tal vez, el MEC no sea su lugar.

“Eduardo es un tipo muy valioso y lo considero un tipo honesto, pero para mí él en Educación es lo mismo que le hagas jugar a William Mendieta (jugador del Club Olimpia) en base central, va a jugar, pero no es su puesto”, ejemplificó.

No es la primera discusión

El primer cruce entre ambos colorados fue en pasado mes de marzo, cuando Ovelar dijo que Petta "se creía un emperador". Explicó que en esa ocasión, como titular del Congreso Nacional, acompañó a Mario Abdo a una actividad y Petta llegó 40 minutos después.

"Ahí fue donde dije que su actitud era como la de un emperador, pero fue en broma y le dije a Petta que respete un poco más al presidente", explicó.

Además, confesó que ese comentario incomodó al jefe de Estado y prometió, en ese momento, "nunca más hacer comentarios contra Petta".