Silva Facetti: "Nicanor no puede jugar a dos puntas"

Fernando Silva Facetti manifestó en Monumental 1080 AM que “ Nicanor no puede jugar a dos puntas”. Afirmó que el ex presidente de la República puede pelear por su banca en la Cámara de Senadores o renunciar a esa pretensión para ocupar la Dirección de Yacyretá.

Igualmente, aclaró que esa es su posición particular, ya que todavía no trataron el tema en la bancada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

El presidente electo Mario Abdo Benítez ofreció a Duarte Frutos un cargo en la EBY, pero este último aún no aceptó ni rechazó la propuesta. Todavía está pendiente de su juramento como senador activo, hecho que prácticamente se diluyó en los últimos días.

Silva Facetti indicó que Nicanor aún no pudo jurar porque considera que hubo “una atrocidad". Recordó que el ex mandatario fue electo y proclamado, además la Corte Suprema de Justicia falló a su favor, por lo que es un “senador en espera”.

Incluso, para Silva Facetti, Nicanor Duarte Frutos ya no es senador vitalicio porque fue embajador durante el Gobierno de Horacio Cartes.

En su lugar, Mirta Gusinky juró sin haber sido proclamada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Lo mismo sucedió con Horacio Cartes, quien fue electo y proclamado, pero no convocado a jurar; en su lugar lo hizo el ex gobernador de Guairá, Rodolfo Friedmann.

Defensa de Nicanor

Nicanor Duarte Frutos, designado para ser el futuro director paraguayo de la Entidad Binacional (EBY) durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez, dijo que no va a renunciar al derecho de seguir litigando por la legitimidad de la banca “que fue votada por más de 75.000 personas”.

No obstante, ínterin se ocupará de “ayudar” a la administración de Abdo Benítez desde su puesto en Yacyretá, esperando que termine la “arbitrariedad” que hoy le impide ejercer como senador de la Nación.

“El presidente (Abdo Benítez) me pidió contribuir con él acá, pero yo no voy a renunciar al derecho de seguir disputando esta banca. Porque la política es cambiante, cuando tenga los votos, me iré al Senado”, enfatizó.

El ex presidente aseguró que no está violentando la voluntad popular, ya que no puede canjear algo que hoy no tiene. Respondió así al sector cartista de la ANR que le critica por el hecho de aceptar un cargo en la entidad binacional.